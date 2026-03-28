Quiénes son los hutíes de Yemen, el nuevo actor en la guerra de Medio Oriente

Los rebeldes de Yemen ingresaron en el conflicto tras lanzar misiles balísticos a Israel este sábado.

La guerra en Medio Oriente sumó un nuevo actor con impacto regional : los hutíes de Yemen, respaldados por Irán , confirmaron este sábado el lanzamiento de misiles contra Israel. Previamente, las Fuerzas de Defensa israelíes habían detectado un proyectil proveniente desde territorio yemení.

El movimiento, conocido formalmente como Ansar Allah (Partidarios de Dios), tiene raíces en la década de 1990, cuando su líder Hussein al-Houthi impulsó “Juventud Creyente”, una iniciativa de revitalización religiosa vinculada al zaidismo , una rama histórica del islam chiita. Durante siglos, los zaidíes dominaron Yemen, pero quedaron relegados tras la guerra civil de 1962 y el ascenso de un poder de mayoría sunita. En ese contexto, el grupo se consolidó como un actor que buscaba representar a esa comunidad y resistir la influencia del sunismo radical, en particular la corriente wahabí impulsada desde Arabia Saudita.

El salto a la escena internacional llegó con la guerra civil iniciada en 2014, cuando los hutíes tomaron Saná y desplazaron al gobierno reconocido por la comunidad internacional. La escalada se profundizó en 2015 con la intervención de una coalición liderada por Arabia Saudita. Aunque en 2022 se alcanzó un alto el fuego, este se desmoronó a los seis meses, sin que el conflicto volviera a una fase de confrontación total.

El vínculo con Irán es central para entender su proyección actual. Teherán incrementó su apoyo desde 2014, en paralelo al deterioro de su relación con Arabia Saudita. Según un informe de 2021 del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, ese respaldo incluyó armamento y tecnología, como misiles balísticos y de crucero, drones y minas navales.

En términos geopolíticos, los hutíes se inscriben dentro del denominado “Eje de la Resistencia”, una red de grupos alineados con Irán que comparten una agenda antioccidental y antiisraelí.

Irán bombardeó Israel.jpg Irán suma un aliado en la región en la guerra con Israel. EFE

En los últimos años, el grupo avanzó en el desarrollo de su capacidad militar. Funcionarios estadounidenses siguen de cerca la evolución de sus sistemas, que ganaron alcance, precisión y poder de daño.

En una primera etapa, gran parte de su armamento se ensamblaba con piezas iraníes introducidas de contrabando. Sin embargo, con el tiempo lograron mejoras que potenciaron su desempeño operativo. Si bien su capacidad para amenazar directamente a Israel es limitada, sí demostraron poder de fuego en el mar Rojo, donde atacaron embarcaciones comerciales con drones y misiles antibuque, obligando incluso a la intervención de buques estadounidenses como el USS Carney.

El ingreso en la guerra en Medio Oriente

El ingreso al conflicto no fue sorpresivo, aunque sí tardío en comparación con otros aliados de Irán en la región. El 5 de marzo, su líder Abdul Malik Al-Houthi ya había advertido sobre la posibilidad de una intervención. “En cuanto a la escalada y la acción militar, estamos preparados para actuar en cualquier momento si la situación lo justifica”, sostuvo en ese momento.

A diferencia de Hizbulah en Líbano o de milicias en Irak, los hutíes no responden de manera directa al liderazgo religioso iraní, lo que les otorga mayor autonomía en la toma de decisiones. Analistas señalan que, si bien comparten alineamientos estratégicos con Teherán, su agenda sigue fuertemente condicionada por dinámicas internas.

Estados Unidos sostiene que Irán ha sido clave en su desarrollo militar, aportando financiamiento, entrenamiento y equipamiento con apoyo de Hizbulah. El grupo, en cambio, rechaza esa caracterización y afirma que su capacidad armamentística es de producción propia.

Con este movimiento, el conflicto amplía su radio de acción y refuerza el riesgo de una escalada regional más amplia, con múltiples actores operando en distintos frentes.