El Mundial 2026 completa sus patrocinios globales y logra u$s2.900.000.000 de ingresos comerciales

La FIFA alcanzó los 16 socios de primer nivel para la Copa del Mundo que se disputará en los Estados Unidos, México y Canadá, de la que sólo restan por colocar dos paquetes regionales para que esté todo vendido. La previsión del organismo era superar los u$s2.900.000 por esta vía durante este ciclo.

Los mundiales de fútbol resultan un gran negocio para la FIFA que, en esta edición 2026, embolsó u$s2.900.000.000 de ingresos comerciales.

El Mundial 2026 se perfila como el mayor negocio en la historia de la FIFA, con un presupuesto de ingresos de u$s11.000.000.000 para el ciclo 2023-2026 , lo que representa un aumento del 45% respecto al ciclo de Qatar 2022.

Sin duda ya resultó un éxito comercial ya que la FIFA anunció un récord de 16 patrocinios globales que tenía en venta para el campeonato.

Solo en Sponsoreo, se estima que los contratos de marketing y patrocinio generen alrededor de u$s2.900.000.000 lo que implica casi u$s1.000.000.000 adicionales en patrocinios comparado con el Mundial anterior.

El Mundial sólo tiene vacantes dos paquetes regionales que el director comercial de la FIFA, Romy Gai , confía en que serán colocados “muy pronto”.

“Es el programa comercial más exitoso en la historia de la FIFA, y seguimos ganando impulso. Hemos visto un interés sin precedentes por parte de marcas de todo el mundo”, ha asegurado el ejecutivo.

Gigantes como Adidas, Coca-Cola, Visa, Hyundai-Kia, Qatar Airways y Lenovo ya aseguran su exclusividad sectorial pagando contratos que oscilan entre los u$s50.000.000 y u$s150.000.000 por ciclo.

infantino fifia cop de mudo La Copa del Mundo que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá ya es un éxito comercial para la FIFA. @FIFA.org

Este incremento se apoya en una escala sin precedentes: 48 selecciones, 104 partidos y sedes en Estados Unidos, México y Canadá, el mercado publicitario más grande del mundo.

El crecimiento comercial respecto al anterior ciclo mundialista, con un incremento previsto del 52%, tiene mucho que ver con la elección de América del Norte como sede del campeonato. Especialmente, por la explosión en aumento del fútbol en los Estados Unidos, lo que acercó a varias empresas de ese país a la FIFA.

El organizador del Mundial presenta todavía unas cifras de asistencias y audiencia muy optimistas: 6.000.000 de espectadores en las gradas y 6.000.000.000 de audiencia a través de distintas plataformas. Una de ellas, YouTube, que ha firmado una alianza global con el organismo para amplificar el seguimiento del campeonato en todo el mundo.

En el marco de este crecimiento comercial, la FIFA ha impulsado sus ingresos hasta los u$s13.000.000.000 durante el trienio 2023-2026 y el objetivo siguiente es alcanzar los u$s14.000.000.000 durante el ciclo que culminará con el Mundial 2030.

En este camino aparece Arabia Saudí, que ha conseguido la sede de la edición de 2034, y que ahora es el nuevo socio de referencia de la FIFA. Principalmente, a través de Aramco, la petrolera nacional, que paga u$s100.000.000 anuales al organismo que preside Gianni Infantino.