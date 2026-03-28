Nunca pudieron ser rentables: el famoso restaurante que bajará sus persianas para siempre + Seguir en









Después de un complicado comienzo, no pudo mantener un flujo estable de clientes y se despide del mercado.

A pesar de sus innovadoras propuestas no pudo mantener un público estable. Imagen: Dallas Morning News

La crisis económica global y los cambios en los hábitos de consumo siguen golpeando con fuerza al sector gastronómico, dejando a millones de clientes sin algunos de sus lugares favoritos. En un contexto marcado por la inflación, el aumento de costos y una demanda cada vez más fluctuante, muchos negocios históricos ya no logran sostener su actividad.

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En los últimos años, el rubro gastronómico enfrentó un escenario cada vez más desafiante, donde incluso propuestas renovadas o adaptadas a nuevas tendencias no alcanzaron para revertir la caída en la cantidad de comensales. La competencia, el cambio en las preferencias del público y el avance de otras formas de consumo terminaron inclinando la balanza.

Perch Bistro & Bar Comenzó con un enorme potencial, pero no pudo sostener una rentabilidad estable. Imagen: Dallas Morning News En este contexto, se confirmó el cierre definitivo de Perch Bistro & Bar, un restaurante que supo generar expectativas pero que nunca logró alcanzar la rentabilidad necesaria para mantenerse en pie.

Los motivos del fin de Perch Bistro & Bar La historia de Perch Bistro & Bar refleja el difícil presente que atraviesan muchos emprendimientos gastronómicos. Ubicado en Dallas, este restaurante italiano intentó posicionarse como una propuesta accesible y moderna, con platos como pastas, pizzas y cócteles, pensados para atraer a un público amplio.

A pesar de esos esfuerzos, el negocio nunca logró consolidar una base estable de clientes. Su propia dueña reconoció que, desde su apertura, el local no pudo alcanzar niveles de rentabilidad sostenidos, lo que terminó siendo determinante para tomar la decisión de cerrar.

Incluso con promociones, cambios en el menú y distintos intentos por reinventarse, el flujo de comensales no fue suficiente. A diferencia de otros casos, el problema no estuvo centrado exclusivamente en los costos o el alquiler, sino en la falta de demanda constante. El restaurante funcionaba en un espacio con tradición gastronómica dentro de la ciudad, lo que generaba expectativas de éxito. Sin embargo, ni el contexto ni las decisiones comerciales lograron revertir una situación que se fue deteriorando con el tiempo. Perch Bistro & Bar La cadena anunció el cierre definitivo y los clientes de Dallas se despiden. Imagen: Dallas Observer Cuál es la fecha de cierre definitiva del restaurante El cierre de Perch Bistro & Bar ya tiene fecha confirmada: el restaurante dejará de funcionar el 4 de abril de 2026, jornada en la que atenderá a sus últimos clientes antes de bajar definitivamente sus persianas. Hasta ese día, el local continuará operando con normalidad, aunque con el clima de despedida que suele acompañar a este tipo de anuncios. Luego de esa fecha, no volverá a abrir sus puertas ni a ofrecer servicio gastronómico. En cuanto a los trabajadores, la propietaria evalúa reubicar a parte del personal en otros emprendimientos del mismo grupo, en un intento por amortiguar el impacto del cierre en quienes formaban parte del proyecto.

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