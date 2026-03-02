AFA tendrá reunión de Comité Ejecutivo y podría levantarse el paro del fútbol del fin de semana

Los dirigentes del fútbol argentino se reunirán esta jornada y el Comité Ejecutivo debatirá sobre levantar o no el paro del fin de semana. Por el momento no se jugará la próxima fecha del Torneo Apertura.

El Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se reunirá este martes para abordar el levantamiento o no del paro de la novena fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional , en forma de repudio a la citación a indagatoria al presidente del ente, Claudio Tapia .

La medida habría sido impulsada por un dirigente que quedó en el ojo de la tormenta por la repercusión negativa que tuvo la propuesta.

Justamente, los clubes del fútbol argentino salieron a apoyar la medida de la AFA en sus redes sociales pero hubo tres que no lo hicieron: Racing, River y Estudiantes de La Plata , principal institución que confronta al ente madre.

Estos tres clubes coinciden en una característica: sus dirigencias tienen gente cercana al Gobierno Nacional comandado por Javier Milei y, por ello, uno de los representantes de estos tres en el Cómite Ejecutivo podría ser quien quedó en el ojo de la tormenta por la proposición de levantar el paro.

La reunión se realizará el martes al mediodia, en medio de la fuerte disputa entre la AFA y el Gobierno Nacional -al cual la AFA denuncia por “persecusión” - y la reciente liberación del gendarme Nahuel Gallo , detenido durante más de un año en Venezuela y repatriado tras una gestión del ente madre del fútbol argentino .

La semana pasada, la Justicia citó a declaración indagatoria a las autoridades de la AFA, entre ellas el presidente Tapia, en una causa por presuntas irregularidades fiscales. Desde el ente madre del fútbol argentino remarcaron que no existe deuda exigible y que los pagos cuestionados fueron realizados de manera voluntaria antes de sus respectivos vencimientos.

Además, aclararon que ese planteo ya fue presentado ante la Justicia y que actualmente se encuentra a resolución de la Cámara de Apelaciones. También acusaron al ARCA de intentar transformar obligaciones aún no vencidas en la base de un supuesto delito penal tributario.

Esta novena fecha iba a comenzar este jueves con el partido entre Gimnasia de Mendoza y Defensa y Justicia en el estadio Victor Antonio Legrottaglie e iba a cerrar con la visita de River a Atlético Tucumán en el estadio José Fierro.

Además, en esta jornada, San Lorenzo recibía a Independiente en el estadio Pedro Bidegaín, Racing a Huracán en el estadio Presidente Perón, ambos el sábado, y Boca iba a visitar a Central Córdoba de Santiago del Estero el domingo.