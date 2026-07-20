Los mercados anticipan dos alzas de tasas del Banco Central Europeo para principios de 2027 + Agregar ámbito en









El petróleo Brent supera los u$s90 por barril por escalada de tensiones entre EEUU e Irán. El caso del rendimiento de los bonos del Estado Alemán, que alcanzaron su nivel más alto en dos años, reforzó las expectativas respecto a suba de tasas del BCE.

Los rendimientos de los bonos del Estado de Alemania a dos años alcanzaron el lunes su nivel más alto en dos años, impulsados por el alza de los precios del petróleo vinculada al conflicto con Irán, lo cuál reforzó las expectativas de que el BCE aplique dos subidas de tasas adicionales a principios de 2027.

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Los precios del petróleo Brent subían un 3%, hasta superar los u$s90 por barril, posteriormente de que la escalada de las hostilidades entre EEUU e Irán limitara los envíos de petróleo a través del estrecho de Ormuz.

Petróleo Brent: Supera los u$s90 por barril por escalada de tensiones entre EEUU e Irán. Depositphotos Los rendimientos alemanes a dos años, sensibles a las expectativas sobre las tasas de interés oficiales, subían 2 puntos básicos hasta el 2,79%, tras alcanzar el 2,81%, su nivel más alto desde julio de 2024.

Los mercados monetarios apuntaban a una tasa de depósito del BCE del 2,69% en diciembre y del 2,77% en febrero de 2027, frente al 2,25% actual. Asimismo, descontaban plenamente una subida de tasas en septiembre.

El foco del mercado Según analistas, la correlación entre los precios del petróleo y los rendimientos a corto plazo del euro, que marcó el pulso de los mercados entre marzo y mayo, ha reaparecido con fuerza en las últimas jornadas.

BCE: Mercados anticipan dos alzas de tasas para principios de 2027. Pixabay El mercado seguía expectante que el BCE mantuviera las tasas de interés sin cambios en su reunión de política monetaria de esta semana. Giada Giani, economista de Citi, señaló que "a pesar del resurgimiento de las tensiones en Medio Oriente y del aumento de los precios del petróleo, estos se mantienen algo por debajo de las hipótesis de referencia de junio y los indicios de efectos de segunda ronda siguen siendo limitados".

BCE: Mercados anticipan dos alzas de tasas para principios de 2027. AFP