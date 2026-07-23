El Banco Central Europeo mantuvo la tasa, pero la nueva suba del petróleo le pone presión de cara a septiembre + Agregar ámbito en









El organismo habia subido las tasas en junio e insinuó que habría más incrementos de ser necesario, pero la caída en los precios de la energía el mes pasado le restó urgencia a esa posibilidad. Con el recrudecimiento del conflicto entre EEUU e Irán, esa escenario se volvió casi una certeza.

¿Por qué el BCE no subió la tasa este mes? Pixabay

El Banco Central Europeo (BCE) decidió mantener su tasa de interés sin cambios, luego de que en la reunión pasada decidiera subirla por primera vez en tres años, producto del impacto inflacionario que causó la guerra en Medio Oriente sobre la economía europea. Sin embargo, con el barril de petróleo volviéndose a acercar a los u$s100, crecen las expectativas de que el organismo vuelva a incrementar su tipo de interés en la reunión de septiembre.

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La tasa de referencia de la política monetaria de la eurozona se mantuvo en 2,4%, su nivel más alto desde abril del año pasado. En el comunicado que acompañó la decisión, el BCE afirmó que "si bien las perspectivas para los precios de la energía son muy volátiles", actualmente se sitúan cerca del nivel base de sus proyecciones. Aunque también aclaró que siguen "muy por encima de los niveles registrados antes del conflicto en Medio Oriente".

"La incertidumbre persiste y aún no se han manifestado todas las repercusiones inflacionarias de la crisis energética", enfatizó el comunicado. "Por lo tanto, el Consejo de Gobierno vigila de cerca la intensidad y la duración de la perturbación, así como sus efectos indirectos y de segunda vuelta”, agregó el comunicado, que aclaró que el organismo "está preparado para ajustar todos sus instrumentos dentro de su mandato para garantizar que la inflación se estabilice en su 2%".

De manera similar, en la rueda de prensa posterior al anuncio, la presidente del BCE, Christine Lagarde, advirtió que "el shock energético puede intensificarse". La banquera francesa también aseguró que no abandonará la presidencia antes de octubre de 2027 —fecha en que finaliza su mandato— en medio de rumores de una salida anticipada. “Cuando hay nubes en el horizonte, el capitán sigue en el barco”, afirmó.

Lagarde desmintió rumores de su salida del BCE. Reuters La energía y las tasas A pesar de que el banco central había dado indicios de que habría más subas de tasas luego de su última reunión, una serie de datos favorables sobre la inflación, salarios y actividad del Viejo Continente en las semanas posteriores hicieron menos urgente esa decisión.

"La inflación general ha disminuido, hay muy pocos indicios de efectos colaterales derivados del aumento de los precios de la energía, y la economía de la eurozona ha demostrado cierta resistencia a la actual crisis del petróleo", destacó el economista del banco ING, Carsten Brzeski. Sin embargo, explicó que el reciente aumento de los precios de la energía "acercó al BCE a sus escenarios macroeconómicos más severos, que apuntan a una nueva suba de tipos". Por ese motivo, afirmó que a menos que los precios del petróleo comiencen a caer significativamente en las próximas semanas, "las proyecciones macroeconómicas del BCE para septiembre apuntarán claramente a una nueva suba". El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Europa — sube 7% a nivel diario hasta u$s100,65 el barril, mientras que los futuros de gas natural del mercado de Amsterdam se ubican u$s61,86, su nivel más alto desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, producto de un incremento semanal de 13%.