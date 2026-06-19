El BCRA confirmó un nuevo récord de la morosidad en familias: en préstamos personales rozó el 15% + Agregar ámbito en









A nivel agregado, la morosidad trepó al 7,3% en abril: fue del 12,1% en familias y del 3,3% en empresas, aunque en ambos casos con un deterioro tanto mensual como interanual.

La morosidad para préstamos personales y tarjetas de crédito no para de crecer.

Este viernes el Banco Central (BCRA) confirmó que la morosidad en familias trepó al 12,1% en abril, tal como había adelantado Ámbito. En la línea de préstamos personales la cifra rozó el 15% (14,9%), mientras que en tarjetas de crédito alcanzó el 12,5%.

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A través de su informe sobre bancos de abril, el BCRA informó que el ratio de irregularidad del crédito al sector privado alcanzó el 7,3% en abril a nivel agregado, aumentando 0,3 puntos porcentuales (p.p) con respecto a marzo y 5,1 p.p en términos interanuales. En las familias, el crecimiento fue de 0,5 puntos mensuales y de 8,4 puntos versus abril de 2025.

Vale recordar que las líneas con peores números son las de tarjetas de crédito y préstamos personales, mientras que en créditos prendarios e hipotecarios los porcentajes son menores, aunque también se vienen observando subas mes a mes.

Los bajos salarios y las altas tasas le ponen un freno al crédito de las familias "Parte de la dificultad que tienen los préstamos para recuperarse es que siguen siendo muy altas en términos reales las tasas activas, en parte justamente por la elevada morosidad. La Tasa Nominal Anual (TNA) promedio de un préstamo personal bancario fue 66,9% en los primeros 17 días hábiles de mayo versus 68,8 % en los primeros 17 días hábiles de enero. En el mismo período, la tasa de REPO bajó de 39,3% a 20,3 %", reflejó un informe de la consultora 1816, en el cual se había anticipado el dato que confirmó el BCRA en esta jornada.

Aun así, desde la autoridad monetaria sostuvieron que "en los últimos meses viene registrándose una desaceleración en el ritmo de aumento del ratio de irregularidad del crédito los hogares". "Este desempeño recoge principalmente el efecto de la evolución de la cartera en situación irregular (numerador), cuyo crecimiento real viene atemperándose gradualmente. Por su parte, el coeficiente de mora del crédito a las empresas se incrementó 0,2 p.p. en el mes, hasta totalizar 3,3% en abril (+2,4 p.p. i.a.)", profundizó la entidad.

Dado que el 26,7 % de la gente que tiene algún crédito en el sistema (con bancos, billeteras o cualquier otra entidad, financiera o no financiera) tiene un préstamo en situación irregular, desde 1816 entienden "que, al menos de acá a las elecciones del año que viene, difícilmente el crédito a familias puede ser un motor muy relevante de la actividad económica, como lo fue en el segundo semestre 2024 y el primero de 2025". El dato en las entidades no financieras (que representan el 17% de los préstamos totales otorgados al sector privado), es aún más alarmante, ya que la morosidad en este segmento saltó del 30,7% al 31,5%.

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