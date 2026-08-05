Axel Kicillof afirmó que el endeudamiento de las familias es "un desastre masivo" generado por el Gobierno nacional

El gobernador bonaerense inauguró un nuevo SUM en Longchamps y entregó 1.521 escrituras gratuitas en Almirante Brown. Allí cuestionó la política económica del Gobierno nacional, afirmó que "millones de familias se endeudan para cubrir necesidades básicas" y sostuvo que esa situación "no es un problema individual, sino un desastre masivo".

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof , aseguró que el endeudamiento de las familias argentinas responde a "un desastre masivo creado por el Gobierno de Javier Milei" y cuestionó las declaraciones del Presidente al sostener que "hay que ser muy cruel y estar totalmente desapegado del pueblo para afirmar" que se trata de un problema individual.

"El Presidente dice que el endeudamiento de las familias es un problema personal: hay que ser muy cruel y estar totalmente desapegado del pueblo para afirmar algo así. Si millones tienen el mismo problema, no es una cuestión micro ni individual, es un desastre masivo creado por el gobierno de Javier Milei . Esta macroeconomía, que dicen que está ordenada, no funciona para los laburantes: hoy la gente tiene salarios que no alcanzan y se endeuda para pagar el alquiler, la comida y las cosas más indispensables", sostuvo el mandatario provincial.

Kicillof formuló esas declaraciones durante un acto en el que inauguró el Salón de Usos Múltiples (SUM) del Centro Integrador Comunitario de Longchamps y encabezó la entrega de 1.521 escrituras gratuitas para familias del partido de Almirante Brown.

El nuevo SUM para el Centro Integrador Comunitario Longchamps y las más de 1500 escrituras que entregamos en Almirante Brown son el reflejo de lo que significa el rol del Estado para la comunidad. pic.twitter.com/LnU4rYaP3H

El gobernador estuvo acompañado por los ministros de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque , y de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena ; el diputado provincial Mariano Cascallares ; y el intendente local, Juan José Fabiani .

Durante el acto, Kicillof señaló que "la decisión de llevar a cada uno de los barrios la infraestructura y las obras que necesitan es un compromiso inquebrantable que tiene el Gobierno provincial con su pueblo" y agregó que el nuevo SUM y la entrega de escrituras "son muestras claras de una gestión presente que no mira para otro lado".

En ese marco, volvió a cuestionar la política económica nacional al sostener que "cuando a tantas personas les pasa lo mismo, no es un caso micro ni personal: lo que no funciona en Argentina es este proyecto económico que beneficia a unos pocos y deja afuera a las grandes mayorías".

Las nuevas instalaciones del Centro Integrador Comunitario demandaron una inversión provincial de $725 millones y permitirán desarrollar capacitaciones laborales, actividades deportivas y culturales, jornadas de apoyo escolar y el funcionamiento del programa Envión. Además, el municipio adhirió al programa "Libres y Protagonistas", impulsado por el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia para promover la formación de jóvenes con perspectiva de género.

Por su parte, Larroque afirmó que el nuevo espacio "es el resultado de un esfuerzo inmenso que hace la provincia de Buenos Aires para, en un contexto muy complicado por las políticas nacionales, seguir acompañando a los vecinos" y aseguró que el Gobierno bonaerense mantiene la obra pública "a pesar de que nos quitan los recursos que nos corresponden".

En tanto, Mena destacó que el programa "Mi Escritura, Mi Casa" fue creado "para reparar una de las desigualdades más grandes que había en nuestra provincia" y garantizar el acceso al derecho de propiedad.

A su turno, Cascallares sostuvo que tanto el nuevo espacio comunitario como las escrituras gratuitas "son muestras de un modelo de gestión que piensa en la gente", mientras que Fabiani destacó el trabajo conjunto entre el municipio y la Provincia "para poner en el centro de las prioridades las necesidades de los vecinos".

Al cerrar el acto, Kicillof afirmó que "frente a un Gobierno nacional que busca entregar nuestras tierras para favorecer a grandes negocios extranjeros, nosotros demostramos que con un Estado presente podemos cumplir con los derechos de miles de familias" y concluyó que "la situación de nuestro país se resuelve cambiando de raíz la política económica y fijando las prioridades donde tienen que estar: primero el trabajo, la salud, la educación y el bienestar de las familias en los barrios".