El real repunta luego de la devaluación en Brasil y la bolsa de San Pablo ensaya un leve rebote

Luego de una jornada histórica para los activos brasileños, el ETF EWZ y las principales compañías del país muestran señales de recuperación en Wall Street.

A cuánto cotiza el Ibovespa y el ETF de Brasil este martes.

Los activos brasileños muestran señales de recuperación este martes 27 de octubre , luego del desplome registrado en la primera jornada posterior a la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva. El mercado busca estabilizarse tras la fuerte liquidación del lunes, que golpeó a las acciones, provocó una importante depreciación del real y elevó la incertidumbre sobre las perspectivas económicas del país.

El lunes, el Ibovespa se hundió un 13,88% y cerró en 176.608 puntos , su mayor caída en 24 años. Durante la rueda, el principal índice bursátil brasileño llegó a retroceder más del 17%, lo que obligó a activar el mecanismo de suspensión temporal de operaciones, conocido como circuit breaker.

Sin embargo, este martes comenzaron a observarse señales de recuperación entre los activos brasileños negociados en el exterior. En las operaciones previas a la apertura de Wall Street, el ETF iShares MSCI Brazil (EWZ) avanzaba un 0,29% , después de haber perdido un 19,82% durante la sesión anterior. El fondo, que permite obtener exposición a las principales empresas brasileñas, había cerrado el lunes en u$s34,15, frente a los u$s42,59 del viernes.

La recuperación inicial también alcanzaba a las compañías brasileñas que cotizan en Nueva York. Petrobras avanzaba un 0,76% en la negociación previa a la apertura, mientras que los títulos de bancos como Bradesco e Itaú mostraban mejoras después de las fuertes pérdidas del lunes.

En el mercado cambiario, el real brasileño también registraba una recuperación moderada . El dólar futuro retrocedía un 0,08% y se mantenía cerca de los 5,40 reales, después de haber avanzado un 8,21% durante la jornada anterior.

El lunes, la moneda estadounidense había cerrado alrededor de los 5,40 reales, en medio de una fuerte demanda de cobertura y una salida de posiciones de riesgo luego del resultado electoral. Durante las primeras operaciones incluso llegó a superar los 5,60 reales.

En el mercado cambiario, el real brasileño también registraba una recuperación moderada.

El mercado pone la mirada en el frente fiscal

La reacción de los inversores estuvo vinculada principalmente con las dudas sobre la política fiscal que implementará Lula durante su próximo mandato. El mercado sigue de cerca las perspectivas del gasto público, la evolución del endeudamiento y las posibilidades de avanzar con medidas que permitan estabilizar las cuentas públicas.

Si bien la fuerte corrección del lunes abrió oportunidades de compra en determinados activos, distintas entidades financieras mantienen una postura cautelosa frente a la posibilidad de nuevas presiones sobre las acciones, las tasas de interés y el tipo de cambio.

Por ejemplo, Citigroup y BCA Research rebajaron la calificación de los activos brasileños tras la victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva, argumentando que el perfil de riesgo-rentabilidad de las acciones, los bonos y el real se ha deteriorado, a medida que los inversores reevalúan las perspectivas de disciplina fiscal y reformas estructurales bajo el nuevo Gobierno.

Estas previsiones reflejan un cambio más amplio en la confianza de los inversores, y los analistas advierten que una política fiscal más laxa, una dinámica de deuda pública más débil y un avance más lento en las reformas destinadas a impulsar el crecimiento podrían lastrar los mercados brasileños, a pesar de las limitaciones que impone un Congreso más conservador.