Cuánto cobrarán los empleados de Comercio en noviembre de 2026

Los trabajadores recibirán una suba del 1,9% y la segunda cuota del bono extraordinario. También continuará el pago de los $120.000 acordados en la negociación anterior.

Los empleados de Comercio cobrarán en noviembre un aumento del 1,9% y la segunda cuota del bono extraordinario.

Los empleados de Comercio recibirán en noviembre de 2026 un aumento del 1,9% y un pago extraordinario de $25.000 , correspondiente a la segunda cuota del bono pactado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias.

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La actualización forma parte del acuerdo del 5,7% para octubre, noviembre y diciembre , firmado con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA).

Además, durante noviembre seguirá abonándose la suma de $120.000 establecida en la paritaria anterior , cuya continuidad fue acordada para todo el trimestre.

Así, los dos importes fijos sumarán $145.000 en noviembre , además de la remuneración correspondiente a cada categoría y de los adicionales que correspondan.

El monto final variará según el puesto, la jornada laboral, la antigüedad y los descuentos aplicables. El comunicado del acuerdo no detalla los nuevos básicos por categoría, por lo que esos valores deben consultarse en la escala salarial correspondiente.

Cómo se distribuye el aumento del trimestre

El entendimiento contempla una recomposición del 5,7%, distribuida de la siguiente manera:

Octubre: 1,9%.

1,9%. Noviembre: 1,9%.

1,9%. Diciembre: 1,9%.

Por otra parte, el bono de $50.000 se divide en dos cuotas iguales, una en octubre y otra en noviembre. De esta manera, el próximo mes se completará su pago.

La suma de $120.000 continuará durante los tres meses de vigencia del acuerdo.

Cavalieri destacó el diálogo con las cámaras empresarias

El secretario general de FAECYS, Armando Cavalieri, afirmó que la negociación buscó atender las necesidades de los trabajadores y las dificultades de la actividad comercial.

“En un escenario económico difícil, donde la actividad comercial enfrenta importantes desafíos, es fundamental mantener abiertos los canales de negociación para encontrar respuestas concretas a las necesidades de los trabajadores”, sostuvo.

El dirigente también señaló que el acuerdo procura acompañar el poder adquisitivo, preservar las fuentes de empleo y aportar previsibilidad, en un contexto complejo para las pequeñas y medianas empresas y los comercios de cercanía.