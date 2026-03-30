El BCRA registró su segunda mayor compra de dólares de 2026, pero las reservas rozaron mínimos del año: las causas

La autoridad monetaria intensificó su participación en el Mercado Libre de Cambios, en un contexto en el cual el tipo de cambio real se estaba acercando a mínimos de la era Milei.

El BCRA no logra que sus compras en el MLC se reflejen en un mayor stock de reservas.

El Banco Central (BCRA) registró su segunda mayor compra de dólares de 2026 , en línea con lo que esperaba el mercado. Sin embargo, paradójicamente, las reservas retrocedieron a su segundo nivel más bajo del año .

Este lunes la autoridad monetaria terminó su participación en el Mercado Libre de Cambios (MLC) con un saldo positivo de u$s208 millones , cifra solo superada el 11 de febrero (había adquirido u$s211 millones durante esa rueda). De este modo, la entidad que conduce Santiago Bausili se quedó con más de la mitad de lo operado en el MLC.

A tan solo falta de un día hábil para finalizar el mes, el BCRA acumula compras por u$s1.530 millones en marzo. Asimismo, en lo que va de 2026 exhibe un resultado favorable de u$s4.242 millones .

No obstante, estos números alentadores no se plasman en las reservas brutas internacionales, que en el inicio de esta semana corta se hundieron u$s331 millones, hasta los u$s43.381 millones . Desde que arrancó el año, solo el 2 de enero se observó un menor valor (u$s43.099 millones).

Fuentes oficiales explicaron a Ámbito que la caída de reservas de la jornada respondió tanto a pagos de deuda a organismos internacionales por u$s180 millones, como a los habituales movimientos bancarios de fin de mes , que suelen compensarse (al menos de manera parcial) a inicios del mes siguiente.

¿El BCRA aprovechará la lejanía del techo de la banda para acelerar compra de dólares?

Cabe destacar que la aceleración de las compras de divisas era algo que reclamaban varios economistas, teniendo en cuenta la elevada brecha entre el tipo de cambio oficial mayorista y el techo de la banda, que la semana pasada llegó a superar el 20%. En el mercado advierten, en este marco, el BCRA podría aprovechar para acumular más reservas sin generar presiones sobre su estrategia cambiaria.

De esta manera, la institución también podría evitar una profundización del atraso cambiario (que ya se estaba acercando a los mínimos de la era Milei), en un escenario en el cual la inflación no cede y corre riesgo de recalentarse aún más por los efectos de la guerra en Medio Oriente en los precios internacionales.

El dólar oficial subió este lunes por segunda jornada consecutiva, al trepar más de $15 y cerrar en los $1.398. Al mismo tiempo, el dólar minorista acompaño la tendencia y avanzó $15 para terminar a $1.420 en el Banco Nación, mientras que el blue culminó con un alza de $10, a $1.425.