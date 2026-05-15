Convocan a una Marcha Federal por la salud pública en rechazo a los recortes del Gobierno + Agregar ámbito en









Organizaciones sociales, sindicales y trabajadores de la salud se movilizarán al Ministerio de Salud nacional el próximo 20 de mayo a las 13 y advierten por el impacto del ajuste en medicamentos y vacunas.

La movilización buscará visibilizar el impacto de los recortes en hospitales, programas de medicamentos y campañas de vacunación en todo el país.

En un contexto de creciente preocupación por el deterioro del sistema sanitario, organizaciones sociales, sindicatos y trabajadores de la salud convocan a una Marcha Federal por la salud que se realizará el próximo 20 de mayo hacia el Ministerio de Salud nacional, en reclamo por los recortes impulsados por el gobierno del presidente Javier Milei.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Entre los principales puntos de alerta, señalan el desfinanciamiento y la interrupción de programas clave como Remediar, que garantizaba el acceso gratuito a medicamentos esenciales para millones de personas; dificultades en la distribución de vacunas del calendario nacional, con demoras y faltantes en distintas jurisdicciones; y el abandono de las políticas de salud mental en un contexto de creciente demanda.

“Estamos viendo cómo el ajuste empieza a sentirse en cada hospital, en cada centro de salud y en cada paciente que no puede acceder a su tratamiento”, señaló Manuel Fonseca, impulsor del Foro por el Derecho a la Salud.

En esa línea, el médico y referente de la organización de la Marcha Federal por la salud remarcó: “la situación impacta especialmente en los sectores más vulnerables, que dependen exclusivamente del sistema público para acceder a atención, medicación y cuidados. Exigimos la restitución de programas sanitarios, la normalización en la provisión de medicamentos y vacunas, y el fortalecimiento urgente del sistema público de salud”.

Reclamos por medicamentos, vacunas y salud mental image

La convocatoria es abierta a toda la comunidad y busca expresar un reclamo federal frente a lo que consideran un proceso de desfinanciamiento que pone en riesgo el acceso a la salud en todo el país. El Foro por el Derecho a la Salud reafirma: “Necesitamos construir y participar de espacios donde todas las voces sean escuchadas. La salud no puede ser una mercancía, es un derecho humano esencial. Debemos organizarnos en cada rincón del país para defenderla." Se espera la participación de columnas provenientes de distintas provincias, así como de múltiples sectores vinculados al ámbito sanitario.