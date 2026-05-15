"Minecraft Experience: Moonlight Trail" llegó a la Argentina: cómo es la nueva experiencia inmersiva

Con mayo totalmente agotado y nuevas funciones para el mes de junio, familias y fanáticos ya podrán vivir la magia de interactuar con el juego en el mundo real.

La espera terminó y superó todas las expectativas. Minecraft Experience: Moonlight Trail , la primera aventura inmersiva nocturna y al aire libre basada en el universo del videojuego más vendido de todos los tiempos, abrió sus puertas en Argentina.

Con funciones de mayo totalmente agotadas y nuevas funciones para el mes de junio, familias y fanáticos ya podrán vivir la magia de interactuar con el juego en el mundo real.

Con precios desde $44.000, las entradas para las nuevas funciones de junio se encuentran disponibles a través de www.ticketek.com.ar. Los clientes de Banco Santander disfrutan de un beneficio exclusivo de hasta 6 cuotas sin interés durante todas las fases de venta.

De qué trata Minecraft Experience: Moonlight Trail

En base al universo de Minecraft nace Minecraft Experience: Moonlight Trail, una experiencia inmersiva para toda la familia que invita a los visitantes a convertirse en verdaderos "Exploradores" bajo las estrellas. Al ingresar al predio de Ciudad Universitaria, la tecnología de punta se fusiona con la naturaleza para recrear los paisajes más icónicos del videojuego con un realismo asombroso.

Los convocados pueden recorrer ocho biomas reales recreados al detalle: desde misteriosas ruinas antiguas y coloridos bosques de cerezos, hasta cuevas luminosas que parecen sacadas directamente de la pantalla. A lo largo del trayecto, los jugadores interactúan con el entorno fabricando herramientas, encontrándose cara a cara con los mobs más famosos del juego y cooperando en equipo para recolectar recursos esenciales.

Créditos_ Minecraft Experience - 13 Minecraft Experience

La aventura comienza en El Campamento, donde se devela la leyenda del antiguo faro. Desde allí, el viaje avanza de forma interactiva hacia un enfrentamiento final épico, donde los exploradores deben unir fuerzas para defender y restaurar el faro antes de celebrar la gran victoria en La Aldea.

Después de explorar cuevas luminosas, ruinas antiguas y biomas inmersivos en Minecraft Experience: Moonlight Trail, cada visitante va a recibir una capa de edición limitada de Moonlight Trail, inspirada en la aventura que transcurre bajo las estrellas. Esta recompensa exclusiva es un recuerdo de la participación de los jugadores en la primera experiencia presencial de Minecraft al aire libre en el mundo real. En los días posteriores a su visita, los asistentes van a recibir un código único por mail, junto con las instrucciones sobre cómo canjear su capa digital para lucirla con orgullo dentro del juego.

Minecraft Experience: Moonlight Trail es una coproducción internacional de Experience MOD, Mojang Studios y Supply + Demand, los equipos responsables del fenómeno global Minecraft Experience: Villager Rescue —que debutó originalmente en Dallas cosechando un éxito arrollador—, adaptada por primera vez a un formato nocturno y al aire libre de la mano de las productoras locales 6 Pasos y Stadium.