El beneficio de Cuenta DNI en Mar del Plata: música en vivo y entradas gratis

El Banco Provincia habilita un canje de tickets para el festival de verano que contará con Babasónicos y Zoe Gotusso.

El Banco Provincia vuelve a Mar del Plata con el Festival Cuenta DNI 2026.

En la edición anterior, el Festival Cuenta DNI reunió a más de 20 mil personas y, para esta oportunidad, se espera superar esa cifra, consolidando al evento como un espacio referente cultural de la temporada de verano en Mar del Plata.

La edición 2026 contará con la participación de Babasónicos y Zoe Gotusso y se realizará en el parador Mute. Las entradas son exclusivas para usuarios de Cuenta DNI y podrán canjearse esta semana.

Babasonicos - Prensa 2 BAJA.jpg Cómo canjear las entradas Para participar del Festival, los usuarios de la billetera digital deben ingresar a la app y gestionar su entrada, pudiendo tramitar un ticket adicional para un acompañante. Las entradas son gratuitas, pero el cupo es limitado y los tickets son intransferibles.

Zoe Gotusso Aperol Pasos y condiciones para el canje Fecha del canje: jueves 15 de enero a las 11:00.

Plataformas habilitadas: app Cuenta DNI o enlace publicado en las redes oficiales de Banco Provincia.

Cantidad de entradas por persona: máximo dos tickets (usuario + acompañante).

Datos requeridos: para el acompañante, nombre completo y DNI.

Confirmación: se envía al correo electrónico registrado.

Condiciones de acceso: cupo limitado y tickets intransferibles.

