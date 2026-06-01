Una provincia eximirá del pago de IIBB a las billeteras virtuales

La medida entrará en vigencia desde el 1 de agosto y buscará a beneficiar a cerca de 200 mil usuarios. Aplicará para operaciones mensuales de hasta $2.184.404.

La quita de IIBB a las billeteras virtuales busca llevar alivio fiscal a los usuarios.

Al ritmo del tiempo imperante, distintas provincias avanzan con medidas de alivio fiscal para los contribuyentes. En esa línea, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua , informó este lunes que eximirá del pago de IIBB a las billeteras virtuales , una medida que tendrá impacto sobre 200 mil personas.

A través del Decreto N.º 936, Passalacqua instruyó al Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos a implementar mecanismos que permitan excluir de las retenciones del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a las acreditaciones de menor escala realizadas mediante plataformas digitales de pago .

La iniciativa alcanzará a casi 200.000 misioneros que utilizan billeteras virtuales para recibir transferencias, realizar cobros y administrar sus recursos cotidianos.

Al comunicar la decisión, Passalacqua destacó la importancia que han adquirido estas herramientas en la economía actual. “Sabemos que las billeteras virtuales constituyen herramientas esenciales en la dinámica de la economía real, facilitando la operatividad de los sectores comerciales, de servicios y de la economía familiar. En este contexto, la Provincia tiene como prioridad resguardar el valor patrimonial y la liquidez de los recursos de los contribuyentes”, afirmó.

¡BILLETERAS VIRTUALES LIBRES DE RETENCIONES PARA LOS MISIONEROS! Hoy las billeteras virtuales son fundamentales para manejar tu economía cotidiana: ya sea para transferir, compartir gastos o ayudar a un familiar. Por eso, instruí al ministro de Hacienda para que, a… pic.twitter.com/5yHE0hx9C7

El mandatario explicó además que la medida busca garantizar que los usuarios perciban íntegramente los fondos acreditados en estos mecanismos electrónicos y fortalecer el capital de trabajo de quienes utilizan billeteras virtuales para desarrollar actividades económicas o administrar recursos familiares.

La normativa instruye al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Rentas a implementar los mecanismos necesarios para excluir del Régimen de Recaudación y Control de Acreditaciones en Cuentas de Pago (SIRCUPA) a aquellos usuarios cuyas acreditaciones mensuales en billeteras virtuales y proveedores de servicios de pago no superen determinados parámetros establecidos por la Provincia.

En ese sentido, quedarán exentas de retenciones las acreditaciones mensuales de hasta $2.184.404, monto equivalente al límite vigente de la Categoría D del Monotributo.

De esta manera, quienes reciban acreditaciones por debajo de ese umbral podrán disponer de la totalidad de los fondos acreditados en sus billeteras virtuales, sin sufrir retenciones anticipadas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

La disposición entrará en vigencia el 1° de agosto de 2026 y beneficiará a usuarios particulares, trabajadores independientes, emprendedores y pequeños operadores económicos que utilizan habitualmente billeteras virtuales para realizar cobros, pagos y transferencias y operaciones que superen ese monto continuarán alcanzadas por el régimen de recaudación vigente, de acuerdo con la normativa tributaria provincial.

Reclamo de Misiones contra el IVA

Semanas atrás, el diputado provincial de Misiones Carlos Rovira reclamó por la reducción de impuestos nacionales, particularmente del IVA y el Impuesto a las Ganancias, bajo el argumento de las asimetrías estructurales que enfrenta Misiones por su condición fronteriza con Paraguay y Brasil.

En ese marco, ya se avanzó con un proyecto en la Legislatura provincial que solicita a los legisladores nacionales gestionar ante la Nación medidas de alivio fiscal específicas para la provincia.

La iniciativa tuvo incluso acompañamiento de sectores libertarios locales, un dato que dentro del escenario político misionero fue interpretado como una señal de coincidencia transversal respecto de la necesidad de bajar la presión tributaria y mejorar la competitividad regional.