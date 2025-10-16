La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) dejó sin efecto este jueves seis disposiciones vinculadas con la gestión de la seguridad operacional en los aeródromos. A través de la Resolución 723/2025, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el administrador nacional Oscar Alfredo Villabona, se dispuso la derogación del artículo 6° de la Resolución 570/2012, así como de las Resoluciones 605/2012, 252/2014, 443/2014, 437/2016 y la Disposición 541/2023 de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios.
ANAC dejó sin efecto varias regulaciones sobre gestión de seguridad operacional en aeródromos
La Administración Nacional de Aviación Civil derogó normas que regulaban la implementación y coordinación de los Sistemas de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) en aeropuertos y aeródromos del país.
-
Murió Tomonobu Itagaki, el legendario creador de videojuegos japonés, a los 58 años
-
Un camión chocó contra un puente peatonal en la General Paz y se derrumbó
La medida alcanza normas que establecían responsabilidades de los directores regionales y jefes de aeródromos en la implementación de los Sistemas de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS), así como los procedimientos para la presentación y aceptación de análisis de riesgo.
Según la resolución, el objetivo es unificar los estándares en materia de seguridad operacional, en línea con las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil y las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
Derogaciones y alcance de la Resolución 723/2025
La resolución deroga expresamente el artículo 6° de la Resolución 570/2012, que asignaba a los directores regionales la coordinación de los Sistemas de Gestión de la Seguridad Operacional en sus jurisdicciones, integrando los SMS de tránsito aéreo y de aeródromos concesionados. Además, se dejan sin efecto las Resoluciones 605/2012, 252/2014, 443/2014 y 437/2016, así como la Disposición 541/2023, que establecían procedimientos para la presentación y aceptación de Análisis de Riesgo, los reglamentos para los Comités de Seguridad Operacional (CSO) y la designación de jefes de aeródromos como responsables de los SMS.
La ANAC explicó que, debido a la dinámica propia de las operaciones aeroportuarias, no resulta viable establecer plazos fijos para la presentación de los Análisis de Riesgo de intervenciones en aeródromos, y que los requisitos ahora estarán alineados con las normas internacionales de la OACI, incluyendo la Parte 153 “Operación de Aeródromos” y los documentos Anexo 19 y Manual 9859 sobre Gestión de la Seguridad Operacional.
Objetivo: unificar estándares y garantizar seguridad
La resolución tiene como fin unificar los estándares de seguridad operacional en todos los aeródromos del país, asegurando que la implementación de los SMS sea coherente y esté coordinada entre los distintos niveles de la ANAC, los aeropuertos concesionados y los servicios de tránsito aéreo.
Además, la norma instruye a la Dirección General de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios y a la Dirección Nacional de Inspección de Navegación Aérea a dar cumplimiento a la medida, mientras que la Unidad de Planificación y Control de Gestión de la ANAC deberá difundir la resolución a través de publicaciones de información aeronáutica y en el sitio web institucional.
El director nacional Oscar Alfredo Villabona resaltó que la medida se dicta en el marco del Decreto 1770/07 y las atribuciones conferidas por el Código Aeronáutico y las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil, reforzando el compromiso del organismo con la seguridad operacional y la modernización de los procedimientos aeroportuarios.
Dejá tu comentario