La canasta del profesional ejecutivo subió 30,5% en 2025, llegó a los $8,6 millones y proyectan hasta 40% para 2026

El relevamiento de la UCEMA mostró una fuerte desaceleración frente a años previos, pero alertó por un freno de la desinflación y un escenario todavía incierto para 2026.

La canasta del profesional ejecutivo subió 30,5% en 2025.

La Canasta del Profesional Ejecutivo cerró 2025 con un costo de $8.615.597 y una suba acumulada del 30,5%, según un informe de la Universidad del CEMA, que muestra una fuerte desaceleración frente a 2024 y 2023, pero advierte señales de freno en la desinflación y proyecta para 2026 un escenario todavía incierto, con aumentos previstos de entre 20% y 40%.

El relevamiento elaborado por el Centro de Economía Aplicada de la Universidad del CEMA (UCEMA) reflejó una mejora significativa en relación con los registros inflacionarios de los últimos años. En 2024, la canasta había acumulado un aumento del 120,3%, mientras que en 2023 el alza había sido del 200,6%.

Sin embargo, el estudio advierte que el proceso de desaceleración inflacionaria habría perdido impulso hacia el final del año. En ese sentido, el informe detalla que durante el segundo semestre de 2025 la canasta registró una suba del 15,2%, por encima del 13,3% observado en el primer tramo del año.

image Las estimaciones de UCEMA para 2026 De cara a 2026, la UCEMA estima que la inflación de esta canasta representativa de los hogares de altos ingresos podría ubicarse en un rango amplio, de entre 20% y 40%, lo que da cuenta de un escenario todavía atravesado por una elevada incertidumbre macroeconómica.

Al desagregar el comportamiento por rubros, Educación fue el capítulo con mayor incremento anual, al acumular una suba del 41,8%, traccionada principalmente por los aumentos en las cuotas de los colegios privados. En segundo lugar se ubicó Transporte y comunicaciones, con un avance del 38,1%.

En el extremo opuesto, los rubros con menores ajustes durante el año fueron Indumentaria, con un aumento del 15,5%, y Equipamiento y mantenimiento del hogar, que registró un alza del 16,9%. Según explicó la UCEMA, este comportamiento dispar se vincula con la apertura comercial y con la mayor competencia de productos importados, impulsada por la reducción de aranceles en bienes durables. En ese marco, el informe señaló textualmente que se trata del resultado de la "mayor apertura comercial y la competencia de bienes importados", destacando especialmente la baja de aranceles en electrodomésticos. Por último, al medir la canasta en dólares financieros, el costo de la Canasta del Profesional Ejecutivo alcanzó en diciembre de 2025 los USD 5.651 al tipo de cambio contado con liquidación, lo que implicó una caída del 3,6% interanual respecto del cierre del año anterior.