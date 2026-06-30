El consumo en supermercados mayoristas en CABA alcanzó un nuevo mínimo histórico + Agregar ámbito en









A su vez, el ticket promedio por operación en supermercados alcanzó $22.824 a precios corrientes y continuó su mejora real consecutiva, aunque con un crecimiento muy lento.

Las compras de consumidores finales en los autoservicios mayoristas no encontraron su piso y marcaron un descenso interanual. Mariano Fuchila

El consumo en supermercados de la Ciudad disminuyó 0,8% en términos interanuales y marcó un cambio de tendencia tras cortar cuatro resultados positivos al hilo. Al analizar la evolución mensual, marzo sobresale con la caída más acentuada. A su vez los mayoristas marcaron un descenso interanual de 21,2%, un nuevo mínimo de consumo, reveló el IDECBA.

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El rubro mayoritario alimentos y bebidas, mostró una leve baja, aunque con resultados dispares al interior. Es así que bebidas, almacén y rotisería tuvieron descensos en sus ventas, mientras que lácteos, carnes, verdulería y frutería y panadería, por el contrario, registraron aumentos. Para el resto de los grandes grupos el resultado fue negativo, liderado por la contracción de electrodomésticos, seguido de indumentaria y calzado y artículos de limpieza.

El ticket promedio por operación en supermercados alcanzó $22.824 a precios corrientes y continuó su mejora real consecutiva, aunque ralentizando su crecimiento, tras los mínimos que había alcanzado al inicio de 2024.

Las compras de consumidores finales en los autoservicios mayoristas no encontraron su piso y marcaron un descenso interanual de 21,2% que se corresponde con un nuevo mínimo de consumo. El sector acumula así nueve parciales contiguos en baja. En enero/marzo, el ticket promedio por operación a valores constantes también se contrajo –a precios corrientes alcanzó $43.283–. Vale recordar que desde septiembre de 2025 el sector opera con una menor superficie de ventas (-21,5%).

Centros comerciales: hay menos locales disponibles El consumo en los centros comerciales porteños cerró primer trimestre trimestre casi sin cambios respecto del mismo período de 2025 –tasa de variación positiva de 0,2%–. Por el lado de la oferta, se observó una reducción en la cantidad de locales activos: 48 unidades menos en la comparación interanual y un diferencial negativo de 28 contra el parcial anterior.

"Si se analizan las ventas constantes por rubro, el mayoritario, indumentaria, aumentó 2,2% a la par de ropa deportiva, muebles y textiles para el hogar y perfumería, con dinámicas al alza de distintas magnitudes. En oposición, electrodomésticos, patio de comidas, esparcimiento, librería y juguetería registraron caídas de ventas en los primeros tres meses del año", se explicó oficialmente. Por su parte, el sector de tiendas de electrodomésticos y artículos para el hogar atraviesa un complejo escenario que en números se sintetizó con una caída interanual de las ventas a valores constantes de 18,9%. El descenso se verificó incluso en los indicadores a precios corrientes, con una facturación 15,7% menor. "Este deterioro responde a una confluencia de factores: pérdida del poder adquisitivo, endeudamiento de las familias, aumento de la morosidad, flujo creciente de productos importados. Este contexto coincide, además, con el cierre de empresas emblemáticas del modelo de negocios que caracterizó las últimas décadas", explicó IDECBA.