El consumo en supermercados tuvo en noviembre su peor caída desde 2023: se hundió casi 4%

Sucedió luego de la incertidumbre generada por el contexto electoral. Las ventas se encuentran cerca de mínimos de la serie que publica el INDEC.

Las ventas en supermercados no repuntan. Mariano Fuchila

Las ventas en supermercados registró en noviembre su mayor caída mensual desde diciembre de 2023. De este modo, el consumo en dichos establecimientos coquetea con mínimos de la serie.

El INDEC informó que las ventas se contrajeron 3,8% respecto de octubre. Vale recordar que en el medio estuvieron las elecciones legislativas, por lo cual muchos consumidores pueden haber adelantado sus compras ante una potencial posterior devaluación, con un consecuente aumento de precios.

A partir de estos números, la serie desestacionalizada tocó su valor más bajo desde marzo de 2024, mientras que la tendencia-ciclo, que es la que sugiere mirar el INDEC para evaluar la dinámica de largo plazo, llegó a su piso desde junio de dicho año.

En términos interanuales, las ventas se contrajeron 2,8%. En este caso, la variación negativa fue la más profunda desde diciembre de 2024.

Fuerte caída en el consumo de lácteos A nivel producto, las mayores bajas reales se verificaron en el consumo de productos electrónicos, bebidas y lácteos. Solo en carnes se observó un aumento marcado.

En cuanto a los medios de pago, la que más ascendió fue la categoría de "otros medios de pago", que incluye a las transacciones con QR y por transferencia. El uso de tarjetas de crédito se mantuvo como el instrumento más utilizado, pero fue el que mayor baja arrojó. Por provincia, las más afectadas fueron La Rioja, Tucumán y Corrientes. En el otro extremo, Neuquén, Catamarca y Río Negro mostraron incrementos.

