El BCRA compró otros u$s80 millones y las reservas brutas alcanzaron un nuevo máximo desde 2021 + Seguir en









En efecto, las adquisiciones de la autoridad monetaria superaron los u$s900 millones en lo que va de enero. A su vez, las reservas brutas aumentaron en u$s322 millones hasta los u$s45.399 millones.

Banco Central (BCRA).

El Banco Central (BCRA) compró otros u$s80 millones este jueves y las reservas brutas alcanzaron un nuevo máximo desde 2021. En efecto, las adquisiciones de la autoridad monetaria superaron los u$s900 millones en lo que va de enero. A su vez, las reservas brutas aumentaron en u$s322 millones (en buena medida por el avance del oro) y cerraron en los u$s45.399 millones, un nuevo máximo desde septiembre de 2021.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Por su parte, el dólar mayorista operó en baja desde el arranque, bajo una marcada presión vendedora. Durante la primera parte del día encontró un nivel de equilibrio en torno a $1.427, donde logró estabilizarse de manera transitoria, explicaron desde ABC Mercado de Cambios.

Tras el mediodía, la oferta volvió a intensificarse y empujó la cotización a la baja, llevando al tipo de cambio a un mínimo intradiario de $1.424, nivel en el que encontró soporte y se mantuvo operando durante un período prolongado. Hacia el cierre, una mayor presencia de la demanda permitió un rebote parcial, y la divisa finalizó la jornada en $1.429,50, levemente por debajo del cierre previo.

El volumen operado se mantuvo estable y alcanzó los u$s331 millones. El tipo de cambio de referencia del BCRA fue de $1.427,03.

En el segmento minorista, el billete acompañó la baja y cerró en $1.450 vendedor en el Banco Nación.

Los dólares financieros continuaron con su tendencia descendente, con una caída promedio del 0,4%. El MEP cerró en $1.462, mientras que el CCL finalizó en $1.510. El dólar blue se movió en la misma dirección y terminó la jornada en $1.495 para la venta. En el mercado de futuros, el dólar en ROFEX registró un volumen elevado, superior a los u$s1.160 millones. Los contratos ajustaron con bajas generalizadas, que oscilaron entre $6 en los plazos más cortos y $16 en los vencimientos más largos. Las tasas implícitas se mantienen en torno al 30% promedio, mientras que el contrato de fin de mes cerró en $1.437.