A menos de un año de haber asumido, Paul Starc renunció a la presidencia de la UIF

El abogado dejó su puesto al frente de la Unidad de Información Financiera. Dentro del ecosistema libertario, era hombre del asesor presidencial Santiago Caputo. Lo reemplazará Ernesto Gaspari.

El abogado Paul Starc renunció este jueves a la presidencia de la Unidad de Información Financiera (UIF) a menos de un año de haber asumido el cargo. El Ministerio de Justicia destacó que su salida se dio por "razones personales". Su lugar lo ocupará el licenciado Ernesto Gaspari .

Starc, cercano a Santiago Caputo , egresó de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires en el año 1990. Había sido nombrado al frente del organismo en abril del año pasado, por disposición del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona .

Cursó y aprobó el Programa de asistencia sobre Anti Terrorismo de Luisiana State University, Police Academy, (Luisiana, United States of America,1995), el Programa de Actualización en Derecho Penal de la Facultad de Derecho Universidad Austral Argentina (1999), el Workshop sobre Fraude y Corrupción Internacional de la International Association of Persecutors (Beijing, China,1999).

En un comunicado, el Ministerio de Justicia remarcó que, durante su gestión, Starc desempeñó sus funciones "con y compromiso, contribuyendo a que el sistema de prevención de lavado de activos y de la financiación del terrorismo se adecue a los estándares nacionales e internacionales vigentes".

Aclararon, además, que el exfuncionario continuará colaborando con el Gobierno nacional en nuevas responsabilidades vinculadas a labores de gestión, desarrollo financiero y consolidación institucional.

"En esta nueva etapa, la Unidad de Información Financiera será conducida por el licenciado Ernesto Gaspari, profesional con una sólida trayectoria en gestión pública y privada, finanzas y administración", anticipó el Gobierno.

Gaspari se desempeñó, entre otras funciones, como secretario de Coordinación y Planificación Exterior en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Desde el oficialismo remarcaron que la UIF tendrá como objetivo consolidar una gestión técnica y profesional, fortalecer los mecanismos de prevención y control, optimizar el uso de la información financiera y profundizar la cooperación con los organismos nacionales e internacionales, en línea con las prioridades estratégica del Gobierno nacional.

"Las autoridades nacionales agradecen la labor realizada por el Dr. Paul Starc al frente del organismo y expresan su reconocimiento por el trabajo desarrollado", finaliza el comunicado.