Los bonos en dólares suben en Wall Street ante un menor riesgo de crisis internacional por Groenlandia

Los activos argentinos lograron, en la jornada previa, captar el interés inversor luego de que Donald Trump pusiera un manto de negociación en su búsqueda por anexar Groenlandia.

El S&P Merval repite performance y sube este jueves 22 de enero al igual que la deuda soberana en dólares que cotiza en Wall Street. E n la jornada previa los activos argentinos lograron captar el interés inversor tras el drástico cambio de postura de Donald Trump sobre el tema de Groenlandia que distendió a los mercados.

En el panel líder, las mayores subas de la jornada están encabezadas por Comercial del Plata, que avanza 3,2% , seguida por Aluar con una ganancia de 2,3% , y Central Puerto , que sube 1,7% . El S&P Merval avanza medido en pesos casi 1% a 3.075.651,530 puntos.

En Wall Street, las mayores subas del día se dan entre los Globales argentinos , con el Global 2030 liderando las ganancias (+3,3%), seguido por el Global 2029 (+2,5%) y el Global 2035 (+1,3%). En contraste, los Bonares avanzan de manera más moderada , quedando por detrás del desempeño de los títulos bajo ley extranjera.

A su vez, esta mañana, el presidente Javier Milei dio una entrevista a Bloomberg. Sobre las bandas cambiarias, las defendió como un mecanismo para contener la volatilidad y limitar la volatilidad de precios . Agregó que recién se eliminarán una vez que el exceso de liquidez haya sido absorbido por completo y la inflación doméstica converja a niveles internacionales.

Sobre la emisión de deuda externa, reiteró que el Gobierno no espera volver a los mercados internacionales salvo para rolear capital , en línea con comentarios recientes de Caputo. Sin embargo, dado que este año ya hay vencimientos de capital, podría requerirse algún refinanciamiento.

Relativo a la relación con China, afirmó que la relación con el gigante de Asia es la de un socio comercial importante y que mantener este vínculo es consistente con el objetivo del Gobierno de seguir abriendo la economía argentina. Y por último, sobre un potencial acuerdo comercial con EEUU, aseveró que las conversaciones continúan y que pronto deberían anunciarse noticias positivas.

Canje del Tesoro

Entre las noticias importantes que impactan al mercado, en esta jornada el Tesoro ofrecerá un canje de deuda para el bono dolar-linked que vence el próximo viernes, D30E6, cuyo stock total en circulación es de u$s4.129 millones. Se ofrecerán tres instrumentos dolar-linked, y los participantes deberán elegir solo una opción.

"Al igual que en el canje previo, la Secretaría de Finanzas explicó que se ofrece este canje una semana antes tanto de la licitación como del vencimiento del bono para facilitar el roll-over de los instrumentos dollar-linked con menor incertidumbre. La liquidación de los nuevos instrumentos se realizará el próximo martes", explicaron desde Max Capital.