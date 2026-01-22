El Gobierno oficializó cambios en la cúpula de Trenes Argentinos tras el recambio en Transporte + Seguir en









El Gobierno formalizó nuevas autoridades en SOFSE y ADIF, en medio de una serie de renuncias en el área económica y bajo el régimen de Emergencia Ferroviaria.

El Gobierno confirmó cambios en Trenes Argentinos.

El Gobierno formalizó una nueva estructura de conducción de Trenes Argentinos, en simultáneo con el recambio en la Secretaría de Transporte. A través de actas de directorio, se confirmaron cambios en las máximas autoridades de Trenes Argentinos Operaciones y Trenes Argentinos Infraestructura, tras la salida de funcionarios designados a mediados de 2025.

El reordenamiento se produjo luego de la salida de Luis Pierrini de la Secretaría de Transporte y se extendió a las presidencias de las principales operadoras estatales. En ese marco, dejaron sus cargos Gerardo Boschín, al frente de SOFSE, y Leonardo Comperatore, titular de ADIF, ambos incorporados a la gestión durante el año pasado.

Quiénes son los nuevos funcionarios en Trenes Argentinos En reemplazo de los funcionarios salientes, el Gobierno designó a Sebastián Giorgetti como presidente de Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE), la empresa responsable de la prestación de los servicios ferroviarios de pasajeros. Giorgetti se desempeñaba hasta ahora como gerente general operativo y administrativo y cuenta con una trayectoria de 30 años en el sector ferroviario, iniciada en 1995 en la Línea Sarmiento.

Por su parte, Fabián González asumió la presidencia de Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF), organismo encargado de la administración, planificación y ejecución de obras ferroviarias. Abogado y ex conjuez de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, González ya integraba el directorio de la empresa y durante 2025 ocupó el cargo de secretario general de SOFSE.

La renovación de autoridades impacta directamente en las dos compañías clave del esquema ferroviario estatal y se enmarca en un contexto más amplio de cambios dentro del área económica del Gobierno. En las últimas 48 horas, se registraron renuncias de cuatro secretarios y subsecretarios, lo que aceleró la reconfiguración de mandos en distintos organismos.

En cuanto a Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (FASE), empresa matriz del sistema, la presidencia continúa vacante en los hechos. Su anterior titular, Luis Federico Canedi, asumió en diciembre pasado una banca en la Legislatura de Jujuy y permanece formalmente de licencia, sin que hasta el momento se haya designado un reemplazo definitivo. Las nuevas autoridades asumirán sus funciones bajo el régimen de la Emergencia Ferroviaria vigente por decreto. Entre las responsabilidades asignadas a Giorgetti y González se encuentran la administración de los recursos operativos destinados al mantenimiento de servicios metropolitanos y de larga distancia, la supervisión de la seguridad operacional en un escenario de restricciones presupuestarias y la articulación con la Secretaría de Transporte para la ejecución de contratos de infraestructura ferroviaria.

