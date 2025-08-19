El costo de la construcción se aceleró al 1,6% en julio y acumuló 31% en 12 meses







El índice elaborado por el INDEC en base al Gran Buenos Aires acumula una variación del 10,9% en lo que va del año.

El costo de la mano de obra avanzó 1,4%.

El costo de la construcción volvió a acelerar en julio al 1,6% y acumuló una variación del 10,9% en lo que va del año y del 31% a nivel interanual con respecto al mismo mes del año pasado. El dato quedó por debajo de la inflación, que fue del 1,9%.

Este resultado surge como consecuencia de las alzas de 1,5% en el capítulo “Materiales”, 1,7% en el capítulo “Mano de obra” y 1,7% en el capítulo “Gastos generales”.

Principales variaciones por materiales de obra El ítem que más subió fue ascensores (+4,7%), seguido por movimiento de tierra (+4,1%) e instalación eléctrica (+2,2%). Otros rubros con subas moderadas: albañilería y carpintería de madera (+1,7%), pintura (+1,1%) y otros trabajos (+1,3%). Los aumentos más bajos fueron en carpintería metálica (+0,1%), yesería (+0,4%), y vidrios (+0,4%).

En cuanto a los materiales, las mayores subas fueron en artefactos de iluminación y porteros eléctricos (+6,4%), cables y conductores de media y baja tensión (+5,9%) y aparatos de control eléctrico (+4,9%). A contramano, hubo leves bajas en productos metálicos y artículos de vidrio.

En cuanto a la mano de obra, la asalariada subió 1,8% y los subcontratados aumentaron 0,8%. Por último, en servicios de alquiler, el mayor aumento fue en contenedor tipo volcador (+8,7%), seguido por carretillas (+3,1%) y camión volcador (+2,7%).