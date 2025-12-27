Murió Daniel Piazzolla, el hijo de Astor y referente del Octeto Electrónico + Seguir en









El músico tenía 80 años y vivía en Villa La Angostura. Con bajo perfil, se dedicó al mundo artístico al igual que su padre y aportó a la preservación de su legado.

Daniel Piazolla falleció a los 80 años. Facebook

El músico Daniel Piazzolla, hijo de Astor y miembro del Octeto Electrónico, murió este viernes a los 80 años. Vivía en Villa La Angostura y, pese a su perfil bajo, se dedicó al mundo artístico como su padre y supo preservar gran parte de su legado. Su pérdida fue confirmada por uno de sus hijos en redes sociales, quien lo describió como "un excelente padre y esposo".

Su hijo "Pipi”, como es apodado, lo despidió con una emotiva carta en Instagram: “Hoy se fue mi papá, el que siempre me apoyó, el amigo de mis amigos, el que me dio la libertad de decidir, el que me enseñó que la familia está primero, el de las bromas pesadas", comenzó recordando.

Murió el músico Daniel Piazzolla, hijo de Astor Además, lo describió como "el que hizo de todo": "Músico, pintor de casas, afinador de pianos, instalador de alfombras, el que te estaciona el auto en un garage del microcentro, gastronómico, mecánico dental, astrónomo, motoquero, aventurero, divertido, ocurrente, rápido en las respuestas, excelente padre y esposo”.

En su mensaje, “Pipi” agregó: ”Todo el mundo te quiso y te recordarán por siempre. Acompaño esta publicación con la canción que te compuse. Te voy a extrañar mucho“. Entre la información que trascendió, Daniel murió después de una larga lucha contra el EPOC.

Quién era Daniel Piazzolla Nacido en Buenos Aires el 28 de febrero de 1945, Daniel fue fruto del matrimonio entre Astor Piazzolla y Dedé Wolff. Aunque siempre mantuvo un perfil más bajo que el de su padre, tuvo una participación activa en su carrera artística.

Durante los años 70 integró el Octeto Electrónico, una de las formaciones más audaces de Astor Piazzolla, con la que el compositor profundizó la fusión del tango con el jazz, el rock y la música contemporánea. En ese proyecto, Daniel se desempeñó con sintetizadores y percusión, como una pieza importante en el funcionamiento del grupo, tanto en lo musical como en lo organizativo. Con el paso del tiempo, se dedicó a preservar, difundir y resignificar la obra de su padre, participando en homenajes y proyectos vinculados a su legado. En los últimos años, Daniel residió en Villa La Angostura, donde llevaba una vida tranquila, alejada del centro de la escena.

