¿Rinde el plazo fijo? Esto gano si invierto $250.000 a 30 días hoy

Ante el historial de inflación creciente en el país, los argentinos siguen eligiendo los plazos fijos bancarios como una forma efectiva de ahorrar.

¿Cuánto gano si invierto $250.000 a 30 días en plazo fijo? Depositphotos

Los argentinos saben que, en un escenario de inflación creciente, conviene encontrar un método para evitar que el dinero que se desea ahorrar pierda valor mes a mes.

En ese contexto, muchos optan por los plazos fijos bancarios, una herramienta que no sólo permite preservar el valor del dinero, sino que también funciona como una estrategia para no disponer de esos fondos durante un período determinado.

Las tasas de interés de las distintas entidades bancarias pueden variar, pero casi todas aplican la misma estrategia para promover el uso de los canales virtuales: los rendimientos suelen ser más altos cuando el plazo fijo se constituye vía homebanking, en comparación con la ganancia obtenida al hacerlo de manera presencial en una sucursal.

inversiones plazo fijo Depositphotos Plazo fijo en diciembre 2025: cuánto gano si deposito $250.000 a 30 días El Banco de la Nación Argentina (BNA) tiene un simulador de plazo fijo que calcula, según las tasas de interés del día, cuánto se ganaría si se invierte, por ejemplo, $250.000 a 30 días. Los retornos varían según el canal elegido para realizar la operación:

Vía sucursal Capital invertido: $250.000

TNA: 20,50%

TEA: 22,54%

Intereses ganados: $4.212,33

Monto total: $254.212,33 Si se elige hacerlo de forma presencial, la Tasa Nominal Anual (TNA) es del 20,50% y la Tasa Efectiva Anual (TEA) es de 22,54%, dejando así una ganancia de $4.212,33 y un retorno total de $254.212,33.

Vía Homebanking Capital invertido: $250.000

TNA :23,50%

TEA: 26,21%

Intereses ganados: $4.828,77

Monto total: $254.828,77 Si se elige hacerlo desde la virtualidad, la Tasa Nominal Anual (TNA) es del 23,50% y la Tasa Efectiva Anual (TEA) es de 26,21%, dejando así una ganancia de $4.828,77 y un retorno total de $254.828,77. El margen de ganancia es mayor porque los bancos insisten en promover el uso de la tecnología para estas operaciones, ya que lo consideran más práctico y seguro que movilizarse a la sucursal y hacerlo de forma presencial.

