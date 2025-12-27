El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atravesó estos últimos días un clima con máximas superiores a los 30 grados y no se descartan registros cercanos a los 40, según estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Frente a este fenómeno, existe una serie de medidas recomendadas para minimizar riesgos.
27 de diciembre 2025 - 14:26
Ola de calor en Buenos Aires: 8 consejos para protegerse de las temperaturas extremas
Los últimos días se vivieron con máximas superiores a los 30 grados. Frente a este fenómeno, existe una serie de medidas recomendadas para minimizar riesgos en la salud.
-
Alerta por ola de calor: cómo protegerse de las temperaturas extremas y cuidar la salud
-
Cuánto sale instalar una pileta para el verano 2026: precios, opciones y costos reales
Calor en Buenos Aires: 8 consejos para protegerse de las temperaturas extremas
- Aumentar la ingesta de agua. Mantener una ingesta frecuente ayuda a mantener la hidratación adecuada y a evitar golpes de calor. Se recomienda consumir agua incluso si no se realiza actividad física intensa y no se debe esperar a tener sed.
- Evitar la exposición solar directa. Se debe restringir el contacto en las horas más fuertes de sol, entre las 10 y las 16 horas, ya que la radiación intensa puede generar deshidratación, quemaduras y agotamiento.
- Prestar atención a los grupos de riesgo. Niños, bebés, personas mayores, embarazadas y quienes padecen enfermedades crónicas requieren especial cuidado. Se aconseja prestar atención a signos de agotamiento o deshidratación.
- Evitar bebidas y comidas que dificulten la hidratación. Limitar el consumo de alcohol, bebidas con cafeína o muy azucaradas y comidas abundantes que aumenten la sensación de calor y dificulten la digestión.
- Incorporar frutas y verduras. Aumentar la ingesta de alimentos frescos y ricos en agua, como frutas y verduras, aportan hidratación y vitaminas esenciales durante las olas de calor.
- Reducir la actividad física. Evitar esfuerzos innecesarios, especialmente durante las horas de mayor calor. Si se realiza ejercicio, hacerlo temprano por la mañana o al atardecer y en lugares ventilados.
- Vestimenta adecuada. Usar ropa ligera, holgada y de colores claros, además de sombrero y anteojos oscuros, ayuda a disminuir la temperatura corporal y la exposición directa al sol.
- Permanecer en espacios frescos. Siempre que sea posible, quedarse en lugares ventilados o con aire acondicionado. Si no se dispone de estas alternativas, se recomienda permanecer a la sombra y evitar corrientes de calor directo.
Síntomas de alerta y cómo actuar
Algunas señales de golpe de calor o deshidratación que se deben reconocer son:
- Sed intensa y sequedad en la boca;
- Sudoración excesiva o piel seca;
- Sensación de calor sofocante;
- Agotamiento, mareos o desmayos;
- Dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos:
- Dolores de cabeza;
Ante esos casos, se debe:
- Solicitar asistencia médica de inmediato;
- Trasladar a la persona a un lugar fresco y tranquilo;
- Intentar refrescarla con ropa húmeda o agua fresca;
- Ofrecer agua para beber, siempre que la persona esté consciente;
Dejá tu comentario