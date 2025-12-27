Ola de calor en Buenos Aires: 8 consejos para protegerse de las temperaturas extremas + Seguir en









Los últimos días se vivieron con máximas superiores a los 30 grados. Frente a este fenómeno, existe una serie de medidas recomendadas para minimizar riesgos en la salud.

Se debe restringir el contacto en las horas más fuertes de sol, ya que puede generar deshidratación, quemaduras y agotamiento.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atravesó estos últimos días un clima con máximas superiores a los 30 grados y no se descartan registros cercanos a los 40, según estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Frente a este fenómeno, existe una serie de medidas recomendadas para minimizar riesgos.

Calor en Buenos Aires: 8 consejos para protegerse de las temperaturas extremas

Aumentar la ingesta de agua. Mantener una ingesta frecuente ayuda a mantener la hidratación adecuada y a evitar golpes de calor. Se recomienda consumir agua incluso si no se realiza actividad física intensa y no se debe esperar a tener sed.

Evitar la exposición solar directa. Se debe restringir el contacto en las horas más fuertes de sol, entre las 10 y las 16 horas, ya que la radiación intensa puede generar deshidratación, quemaduras y agotamiento.





Prestar atención a los grupos de riesgo. Niños, bebés, personas mayores, embarazadas y quienes padecen enfermedades crónicas requieren especial cuidado. Se aconseja prestar atención a signos de agotamiento o deshidratación.





Evitar bebidas y comidas que dificulten la hidratación. Limitar el consumo de alcohol, bebidas con cafeína o muy azucaradas y comidas abundantes que aumenten la sensación de calor y dificulten la digestión.





Incorporar frutas y verduras. Aumentar la ingesta de alimentos frescos y ricos en agua, como frutas y verduras, aportan hidratación y vitaminas esenciales durante las olas de calor.

Reducir la actividad física. Evitar esfuerzos innecesarios, especialmente durante las horas de mayor calor. Si se realiza ejercicio, hacerlo temprano por la mañana o al atardecer y en lugares ventilados.





Vestimenta adecuada. Usar ropa ligera, holgada y de colores claros, además de sombrero y anteojos oscuros, ayuda a disminuir la temperatura corporal y la exposición directa al sol.





Permanecer en espacios frescos. Siempre que sea posible, quedarse en lugares ventilados o con aire acondicionado. Si no se dispone de estas alternativas, se recomienda permanecer a la sombra y evitar corrientes de calor directo.

Síntomas de alerta y cómo actuar

Algunas señales de golpe de calor o deshidratación que se deben reconocer son:

Sed intensa y sequedad en la boca;

Sudoración excesiva o piel seca;

Sensación de calor sofocante;

Agotamiento, mareos o desmayos;

Dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos;

Dolores de cabeza;

Ante esos casos, se debe:

Solicitar asistencia médica de inmediato;

; Trasladar a la persona a un lugar fresco y tranquilo;

Intentar refrescarla con ropa húmeda o agua fresca;

; Ofrecer agua para beber, siempre que la persona esté consciente;