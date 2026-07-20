El crecimiento económico sigue sin llegar al empleo, según un estudio de la UBA

El trabajo del Instituto Interdisciplinario de Economía Política sostiene que la recuperación del PBI continúa concentrada en sectores extractivos y financieros, mientras la industria, la construcción y el comercio siguen por debajo de sus niveles de 2022.

El informe del IIEP (UBA-CONICET) advierte que el actual modelo económico mantiene una recuperación desigual entre sectores y regiones, con impacto directo sobre el empleo privado.

Un informe de investigadores del Instituto Interdisciplinario de Economía de la Universidad de Buenos Aires (UBA) destaca que la industria, la construcción y el comercio, que concentran el 38% del valor agregado y el 44% del empleo privado registrado, siguen entre 4% y 13% por debajo de sus niveles de 2022.

" Los bajos números registrados se explican en gran medida porque el empleo total continúa en descenso: hay 328.000 asalariados menos que en agosto de 2023, con el 77% de esa pérdida concentrada en el sector privado" , según el estudio.

El trabajo también señala que, durante el primer trimestre de este año , el PBI creció 0,7% y acumuló siete trimestres consecutivos de expansión . Sin embargo, aclara que esa recuperación se explica principalmente por el desempeño de sectores extractivos y financieros , mientras que la industria, la construcción y el comercio , donde trabajan más de cuatro de cada diez empleados privados , todavía no lograron recuperar los niveles de actividad que tenían en 2022.

De acuerdo con el Informe de Coyuntura Macroeconómica Nº 15 del IIEP (UBA-CONICET) , la economía acumula una mejora del 8,9% desde el piso registrado durante el segundo trimestre de 2024. Aun así, el documento remarca que, medido por habitante , el producto continúa 8,9% por debajo del máximo histórico alcanzado en 2011 .

El estudio, elaborado por Joaquín Waldman con el asesoramiento de Pablo Mira , sostiene que el actual proceso de recuperación mantiene una marcada heterogeneidad sectorial , luego de casi dos años de crecimiento.

En ese sentido, identifica a la minería, el sector financiero y el agro como las actividades que muestran el mejor desempeño. Según el informe, estos tres rubros —que representan apenas el 16% del valor agregado bruto y el 9% del empleo privado registrado— exhiben actualmente niveles de producción entre un 17% y un 41% superiores a los de 2022.

En contraste, el trabajo advierte que la industria, la construcción y el comercio no solo permanecen por debajo de los niveles previos a la crisis, sino que durante el último año volvieron a retroceder entre un 2% y un 3%, profundizando la brecha entre los sectores que impulsan el crecimiento y aquellos que concentran la mayor cantidad de puestos de trabajo.

Para los investigadores, esta asimetría explica buena parte del deterioro que todavía muestra el mercado laboral. El informe vuelve a remarcar que desde agosto de 2023 se perdieron 328.000 puestos asalariados, de los cuales el 77% corresponde al sector privado.

El conurbano bonaerense aparece como la región más rezagada

El documento también incorpora un análisis territorial y concluye que la recuperación económica no se distribuye de manera homogénea entre las provincias.

Según las estimaciones del IIEP, que combinan la evolución sectorial del EMAE con la distribución del empleo privado por jurisdicción, solo 12 de las 25 provincias y distritos analizados, donde reside el 29% de la población, presentan actualmente un nivel de actividad superior al registrado en junio de 2022, antes del inicio de la crisis.

Dentro de ese escenario, el conurbano bonaerense aparece como la región con mayor rezago económico.

Finalmente, el informe concluye que mientras el crecimiento continúe concentrado en un reducido grupo de actividades de baja intensidad de empleo, será muy difícil que la mejora del producto se traduzca en una recuperación sostenida de los ingresos laborales y del empleo en el conjunto del país.