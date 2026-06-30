Un sondeo de la UBA afirmó que Axel Kicillof le ganaría a Javier Milei en un eventual ballotage + Agregar ámbito en









Un estudio de la Facultad de Psicología de la UBA reveló que el 62,8% desaprueba la gestión del Gobierno y ubicó al gobernador bonaerense por encima del Presidente en una hipotética segunda vuelta. Pese a ello, La Libertad Avanza sigue liderando la intención de voto por espacio político para 2027.

Ballotage hipotético: Axel Kicillof superaría a Javier Milei en una eventual segunda vuelta.

Un estudio de opinión pública de alcance nacional sostuvo que el 62,8% desaprueba la gestión de Javier Milei y que, si las elecciones presidenciales fueran hoy, Axel Kicillof se impondría en un eventual ballotage. No obstante, el relevamiento también mostró que La Libertad Avanza continúa siendo el espacio con mayor intención de voto de cara a 2027.

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El relevamiento corresponde al Monitor Sociopolítico y Electoral del Observatorio de Psicología Social Aplicada, dependiente de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA), y se realizó sobre 2.184 casos de distintas regiones del país. Según el informe, el escenario de junio "describe un escenario más desafiante" para el oficialismo desde el inicio de la gestión.

De acuerdo con los resultados, el 62,8% de los encuestados desaprueba la gestión de Milei, mientras que el 37,2% la aprueba. El estudio también advirtió un desgaste incluso entre quienes respaldaron al Presidente en las elecciones de 2023: "Entre sus propios votantes de 2023, la aprobación llega al 66,4%, señal de un desgaste que alcanza al núcleo de apoyo", señalaron los investigadores.

En una hipotética segunda vuelta presidencial entre Milei y Axel Kicillof, el gobernador bonaerense obtuvo el 48,2% de intención de voto, frente al 39,3% del mandatario nacional. Además, un 12% respondió que "no elegiría a ninguno". Desde el observatorio aclararon que "la ventaja debe leerse como una expresión de un clima adverso al oficialismo más que como hegemonía opositora consolidada".

Qué reveló la encuesta sobre la intención de voto y la economía Al consultar a quienes desean un cambio de gobierno, el 39,7% afirmó que votaría por un nuevo gobierno vinculado al kirchnerismo, mientras que el 26,9% optaría por un "nuevo gobierno peronista no kirchnerista".

Sin embargo, al medir la intención de voto por espacio político para las elecciones de 2027, La Libertad Avanza aparece en primer lugar con el 32%, seguida por el peronismo kirchnerista (24,5%) y el peronismo no kirchnerista (13,4%). En el plano económico, el 60,6% calificó la situación del país como "mala o muy mala", mientras que solo el 29,9% la evaluó positivamente. El informe destacó que la percepción negativa predomina tanto entre quienes votaron a Sergio Massa como entre parte del electorado que respaldó a Milei en 2023. Por último, el estudio consultó cuál de los últimos gobiernos consideran que ofreció una mejor calidad de vida. El 49,2% respondió que vivió mejor durante la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, frente al 31,1% que eligió la administración de Javier Milei y el 19,7% que señaló el gobierno de Mauricio Macri.