Plazo fijo en julio: cuánto hay que invertir para generar $250.000 en un mes

Las tasas nominales anuales muestran diferencias entre bancos y modifican el monto necesario para alcanzar el objetivo.

Un depósito de $19 millones en Banco Nación permite superar los $250.000 mensuales, aunque el resultado cambia según la modalidad elegida.

El plazo fijo sigue siendo una de las alternativas más utilizadas por los argentinos que buscan obtener un rendimiento mediante una inversión de bajo riesgo. Durante julio, las tasas ofrecidas por las entidades financieras presentan diferencias importantes, por lo que el monto necesario para generar una ganancia mensual de $250.000 cambia según el banco elegido.

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En el Banco Nación, por ejemplo, una colocación de casi $20.000.000 permite superar ese objetivo en un plazo fijo tradicional a 30 días, aunque la diferencia entre hacerlo en una sucursal o mediante canales electrónicos es significativa. Mientras que en una operación presencial la tasa nominal anual es del 16,50%, al constituirlo de manera electrónica la TNA asciende al 19,25%.

La brecha muestra cómo el canal elegido puede modificar el resultado final sin necesidad de aumentar el capital invertido. Por eso, antes de dejar los pesos inmovilizados durante un mes, es fundamental revisar las tasas vigentes y comparar las condiciones de cada banco.

Para calcular cuánto dinero hace falta colocar en un plazo fijo, se debe tomar como referencia la tasa anual y trasladarla al período de 30 días . Cuanto mayor sea la TNA ofrecida por la entidad financiera, menor será el capital necesario para alcanzar una ganancia determinada.

La diferencia supera los $42.000 en apenas 30 días, sin modificar el monto inicial invertido. Este ejemplo refleja una tendencia habitual dentro del sistema financiero: muchas entidades ofrecen mejores condiciones para quienes realizan las operaciones mediante home banking o aplicaciones móviles, debido a que esos canales reducen costos operativos y agilizan la gestión.

Las tasas que ofrecen los principales bancos

El rendimiento de un plazo fijo varía según la entidad financiera. En julio, los bancos muestran tasas diferentes para depósitos tradicionales a 30 días.

Banco Nación: 19% TNA

Banco Galicia: 17,5% TNA

Banco BBVA: 18,75% TNA

Banco Santander: 16% TNA

Banco Provincia: entre 19,5% y 21% TNA

Banco Macro: 19,5% TNA

ICBC Argentina: 17,2% TNA

Banco Ciudad: 17% TNA

La diferencia entre bancos se volvió un factor importante para quienes buscan maximizar el rendimiento sin aumentar el nivel de riesgo. Una variación de algunos puntos en la tasa puede modificar de manera significativa cuánto dinero se necesita invertir para alcanzar una meta fija de ganancia mensual.

¿Plazo fijo si o no? Todo lo que tenés que saber

El plazo fijo mantiene como principal ventaja la previsibilidad. Desde el momento en que se constituye la inversión, el ahorrista conoce cuánto dinero recibirá al finalizar el período, siempre que mantenga el depósito hasta el vencimiento.

Para quienes buscan una herramienta sencilla, sin exposición a variaciones diarias de mercado y con un horizonte corto, puede ser una alternativa conveniente. Además, permite organizar los ahorros y obtener un rendimiento sobre dinero que de otra manera permanecería sin generar intereses.

Sin embargo, también tiene limitaciones. El dinero queda inmovilizado durante los 30 días establecidos y no puede usarse normalmente antes del vencimiento en un plazo fijo tradicional.

Otro punto clave es comparar la tasa obtenida con la evolución de los precios. Una ganancia nominal positiva no siempre significa una mejora real del poder adquisitivo si el aumento del costo de vida supera el rendimiento del depósito.