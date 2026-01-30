Kevin Warsh, el próximo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), se posicionó en los últimos meses como defensor de las políticas del presidente Donald Trump y se mostró muy crítico con de la reserva federal.
30 de enero 2026 - 09:24
Quién es Kevin Warsh, el economista nominado por Donald Trump para dirigir la Reserva Federal
-
Trump oficializó la elección de Kevin Warsh para presidir la Fed
-
El dólar global sube, a la espera del candidato de Trump para presidir la Fed
Noticia en desarrollo.-
- Temas
- Reserva Federal
Dejá tu comentario