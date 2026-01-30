El deportista que logró millones con contratos históricos y los potenció con inversiones inteligentes + Seguir en









Una carrera de elite puede abrir puertas fuera del deporte: detrás de los millones, hay decisiones que no se ven en la cancha y marcan la diferencia.

En la era de los atletas-empresarios, el dato que más sorprende no es el trofeo, sino cómo convierten su fama en millones. En ese fenómeno, el béisbol dejó casos emblemáticos: contratos récord que abrieron una puerta a negocios por fuera del deporte, con una lógica de diversificación cada vez más común.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Ese camino se ve en Alex Rodríguez, exfigura de la MLB, que combinó su carrera en el diamante con apuestas empresariales. Dos acuerdos gigantes y un perfil cada vez más orientado al mundo corporativo explican por qué, años después de colgar el guante, su nombre sigue ligado a números fuera de escala.

Alex-Rodriguez-e1585611220212 La trayectoria de una estrella del deporte muestra cómo el éxito en la cancha puede derivar en oportunidades que van más allá del juego. Foto: Ezra Shaw La historia de Alex Rodriguez y cómo se convirtió en millonario Nacido en Manhattan y criado entre la República Dominicana y Miami, Rodríguez se destacó desde adolescente y terminó elegido en la primera ronda del draft amateur. Con apenas 17 años, firmó para arrancar su camino profesional con los Marineros de Seattle.

A partir de ahí, su carrera tomó velocidad: pasó por los Rangers de Texas y se convirtió en una de las caras más visibles de la liga. Con el tiempo, también sumó un capítulo decisivo cuando llegó a los Yankees de Nueva York, donde sostuvo gran parte de su etapa más famosa.

En paralelo al rendimiento deportivo, su salto financiero se apoyó en contratos que marcaron época. Primero firmó un acuerdo de 10 años por 252 millones de dólares con Texas; luego cerró otro de 10 años por 275 millones de dólares con los Yankees, que en su momento quedó señalado como el más grande del deporte.

Tras el retiro, su perfil se expandió: trabajó como analista y comentarista en medios deportivos y empujó su costado empresario. En ese esquema, fundó A-Rod Corp, un holding que invirtió en bienes raíces, construcción y startups, con una estrategia de largo plazo. GettyImages-1147878704 Detrás de los grandes nombres del deporte profesional, hay recorridos que explican cómo se construyen fortunas a lo largo del tiempo. Foto: ANGELA WEISS Cientos de millones: el patrimonio de Alex Rodriguez Según la estimación de varios medios, el patrimonio neto de Rodríguez ronda los 350 millones de dólares. La cifra se apoya en un recorrido que incluye ingresos del béisbol profesional y ganancias asociadas a patrocinios. En números de carrera, el mismo repaso indica que acumuló cerca de 475 millones de dólares en salario total en la MLB y que sumó ingresos adicionales por acuerdos comerciales; además, señala que sus ingresos totales a lo largo del tiempo superaron levemente los 650 millones de dólares, incluso después de su retiro.

Temas Millones