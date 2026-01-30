La historia de los primeros años de los Red Hot Chili Peppers llega a Netflix con un nuevo documental + Seguir en









"The Rise of the Red Hot Chili Peppers" examina los duros años de formación de la banda de Los Ángeles y la influencia del guitarrista original Hillel Slovak, quien murió en 1988.

Netflix está ampliando su catálogo de documentales con una nueva película sobre los Red Hot Chili Peppers, cuyo estreno está previsto para el 20 de marzo.

Dirigida por Ben Feldman, The Rise of the Red Hot Chili Peppers examina los duros años de formación de la banda de Los Ángeles y la influencia del guitarrista original Hillel Slovak, quien murió en 1988.

Cómo es el nuevo documental de Netflix sobre los Red Hot Chili Peppers La película presenta entrevistas con los compañeros de banda Flea y Anthony Kiedis, así como con otras personas cercanas a Slovak, que hablan sobre la evolución temprana de la banda y el profundo vínculo de su amistad infantil.

La película ofrecerá una mirada íntima y poco común a la fuerza del rock detrás de canciones como "Under the Bridge" y "Californication". Con una carrera de más de 40 años, los Red Hot Chili Peppers se han convertido en una de las bandas con mayores ventas de la historia, con más de 120 millones de discos vendidos en todo el mundo.

image Los "Peppers" en sus primeros años. Producida por Asta Entertainment, Submarine Entertainment y Polygram Entertainment, The Rise of the Red Hot Chili Peppers se proyectó en secreto en el Festival de Cine de Cannes el año pasado, mientras se promocionaba discretamente. El documental se proyectó posteriormente solo con invitación en Los Ángeles y Nueva York antes de llegar a Netflix.

Es un verdadero honor asociarnos con Netflix para llevar 'The Rise of the Red Hot Chili Peppers' a una audiencia global. En esencia, esta es una historia profundamente identificable: sobre las amistades que forjan nuestras identidades y la fuerza perdurable de los lazos forjados en la adolescencia", declaró Feldman. "Lo que es menos identificable, por supuesto, es que aquí esos amigos crearon una de las mejores bandas de rock de la historia. Estoy profundamente agradecido a la banda y a la familia de Hillel por su confianza y generosidad, y a Netflix por ayudar a llevar esta historia a la escena mundial". Marc D'Agostino es el productor y John Tarquinio el editor. Los productores ejecutivos incluyen a Dan Braun, Josh Braun, David Blackman, James Slovak y Feldman.