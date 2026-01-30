Donald Trump inició una demanda contra la agencia tributaria de EEUU por la difusión de sus impuestos

El presidente estadounidense anunció las acciones judiciales contra la IRS. Exige una compensación de al menos u$s10.000.

El presidente Donald Trump promovió este jueves una acción judicial contra el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) por la filtración de sus declaraciones tributarias . En la presentación, reclamó una compensación de u$s10.000 por los presuntos perjuicios económicos y comerciales que, según sostuvo, le provocó la divulgación de esa información confidencial .

La demanda fue presentada a título personal, y no en su carácter de jefe de Estado. Además de Trump, figuran como demandantes sus hijos Eric Trump y Donald Trump Jr. , junto con el conglomerado familiar The Trump Organization .

En el escrito judicial, los demandantes señalaron que tanto el IRS como el Departamento del Tesoro “tenían el deber de salvaguardar y proteger las declaraciones de impuestos confidenciales de los demandantes”.

Según la acusación, ese deber fue vulnerado cuando los documentos fiscales terminaron en manos de la prensa.

La presentación describió que la filtración causó “daños reputacionales y financieros, vergüenza pública” y que “manchó la reputación empresarial” de los involucrados.

Además, afirmó que la difusión de los datos “presentó a los demandantes bajo una luz falsa” y afectó de manera negativa la figura pública de Donald Trump y su entorno.

La filtración y la condena al responsable

De acuerdo con la demanda, las declaraciones impositivas fueron filtradas entre mayo de 2019 y septiembre de 2020 por Charles “Chaz” Littlejohn, un exempleado del IRS. El exfuncionario se declaró culpable en 2023 por ese hecho y actualmente cumple una condena de cinco años de prisión.

Durante el primer mandato de Trump, sus impuestos se convirtieron en un tema central del debate público, luego de que el entonces presidente rompiera con una tradición histórica y se negara a hacer públicas sus declaraciones como candidato.

En septiembre de 2020, Trump pagó apenas u$s750 en impuesto federal a las ganancias en 2016 y 2017, y que no abonó ese tributo durante 10 de los 15 años anteriores. Esas revelaciones intensificaron la controversia política y mediática en torno a su situación fiscal.

La demanda sostiene que la publicación de esos datos provocó consecuencias negativas tanto en el plano personal como en el empresarial, y que la exposición pública dañó intereses económicos vinculados a The Trump Organization.

Antecedentes de juicios similares contra en EEUU

No se trata del primer reclamo judicial que Trump impulsó contra el propio Estado federal. Según informó The New York Times, el mandatario reclamó anteriormente u$s230 millones al Departamento de Justicia por las investigaciones en su contra relacionadas con el manejo de documentos clasificados y los intentos de revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020.

La nueva demanda reabre el debate sobre la confidencialidad fiscal, la responsabilidad de los organismos estatales y el uso de información tributaria sensible en el escenario político estadounidense.