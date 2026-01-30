Los bonos en dólares caen en Wall Street pero el riesgo país mejora 13% en enero + Seguir en









En el primer mes del año, el plan de acumulación de reservas empezó a dar sus frutos con una mayor compresión del riesgo país. Además, el tipo de cambio permaneció sin grandes sobresaltos lo que fue una buena señal en el mercado.

Los activos argentinos, tanto acciones como bonos, se encaminan a cerrar enero con fuertes ganancias, en el marco de las compras de divisas que realizó el Banco Central (BCRA) para incrementar las reservas. Esto permitió una mayor compresión del riesgo país que finalizaría enero por debajo de los 500 puntos. Este mismo mes, Ecuador salió al mercado de deuda internacional, y la city aseveró que Argentina está muy cerca de concretarlo también.

Pese a esta buena señal, la última jornada del mes encuentra al riesgo país rebotando levemente hasta los 496 puntos básicos, en el marco de una bajas de los bonos en dólares en Wall Street, tras registrar ganancias en las primeras jornadas de la semana. No así sucede con la renta variable que repite la performance de todo el mes.

El S&P Merval sube este viernes 0,7% a 3.233.409,840 puntos básicos. Las acciones líderes que más avanzan son: Transener (+2,4%), Ternium (+2%) y Loma Negra (+1,6%). En lo que va del mes, el selectivo local gana 5,2% medido en pesos y 5,3% medido en dólares.

Los ADRs cotizan mixtos ante un humor internacional mayormente negativo. Así los tres papeles que más bajan son: Transportadora Gas del Sur (-1,7%), Irsa (-1,3%), y Loma Negra (-1,3%). En tanto que los que más avanza, en esta jornada, son Banco Macro (+0,7%), YPF (+0,3%), y Central Puerto (+0,3%).

Mercados en enero: cómo fue la dinámica local e internacional Por su parte, enero en Wall Street predominó un panorama mixto, con un comienzo de año fuerte que incluyó máximos históricos en el S&P 500 y el Dow Jones en los primeros días del mes impulsados por el optimismo en torno a la inteligencia artificial y expectativas de ganancias corporativas. Sin embargo, a lo largo del mes la acción de los índices fue más volátil y errática, luego del recrudecimiento de posiciones políticas controversiales por parte de Donald Trump en Irán y Groenlandia.

A nivel local, el dólar mayorista se encamina a cerrar el mes con una merma de más del 10%, en un contexto regional donde las monedas de Latinoamérica también se apreciaron ante un dólar más débil a nivel global. En cuanto al riesgo país, las compras de divisas por parte del Central, fueron su principal catalizador y se encamina a cerrar el mes con una merma de más del 13%. En cuanto a la renta variable también se vio influenciada positivamente, el Merval cerraría el mes en pesos con una suba del 5,2% y en dólares del 5,3%.

