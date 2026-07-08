Un agente de ICE asesinó a un conductor durante un control de tránsito en EEUU

El episodio ocurrió en Houston durante un operativo. El caso volvió a poner bajo la lupa el uso de la fuerza por parte de las autoridades.

Un agente de ICE mató de un disparo a un conductor.

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) mató a tiros este martes a un hombre durante un operativo realizado en Houston , en el estado de Texas , en medio del endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump .

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La víctima fue identificada como Lorenzo Salgado Araujo , a quien el ICE describió como ciudadano mexicano y "extranjero ilegal" . Según el organismo, el hombre intentó escapar cuando los agentes procuraban detener el vehículo en el marco de una "operación de control específica" .

De acuerdo con el comunicado difundido por el ICE, Salgado Araujo embistió un vehículo oficial, ignoró reiteradas órdenes verbales y utilizó la camioneta como arma para intentar atropellar a uno de los agentes. Según esa reconstrucción, el efectivo respondió utilizando su arma reglamentaria.

El enfrentamiento provocó que "nuestro agente disparara su arma en defensa propia" , alcanzando al conductor, que fue trasladado a un hospital donde falleció a causa de sus heridas, según informó el ICE.

Sin embargo, Ronaldo Salgado , quien se presentó como hijo de la víctima, ofreció una versión distinta en declaraciones a Telemundo Houston . Allí aseguró que su padre se encontraba recorriendo la zona en busca de trabajadores para contratar cuando recibió el disparo.

Las fuerzas de ICE son cuestionadas por su accionar. Archivo

Por el momento, Reuters indicó que no pudo verificar de manera independiente ni la situación migratoria del fallecido ni las circunstancias exactas del episodio, ocurrido poco antes de las 7:00 (hora local).

Abren una nueva investigación en EEUU

Un video registrado por un automovilista que circulaba por el lugar y difundido posteriormente por KRIV-TV, cadena afiliada a Fox en Houston, mostró parte de lo ocurrido tras el tiroteo.

Las imágenes exhibieron a dos agentes arrodillados junto al cuerpo de un hombre tendido sobre el asfalto, junto a la puerta del conductor de una camioneta blanca. En la escena también aparecieron otros dos hombres inmovilizados y esposados del lado opuesto del vehículo.

El ICE informó que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos encabezará la investigación interna sobre el uso de la fuerza durante el procedimiento.

En paralelo, el FBI abrió una pesquisa independiente para determinar si existió una "posible agresión a un agente de las fuerzas del orden" durante el operativo.

Crecen las detenciones y las denuncias por el uso de la fuerza

El episodio ocurrió en un contexto de fuerte incremento de los operativos migratorios en todo Estados Unidos. Según dos personas familiarizadas con la situación, los agentes del ICE realizaron alrededor de 2.000 detenciones diarias durante la semana pasada.

Desde el regreso de Donald Trump a la presidencia, en enero de 2025, al menos seis personas murieron por disparos de agentes federales de inmigración durante distintos procedimientos.

Varios de esos casos generaron controversia debido a que las versiones oficiales fueron posteriormente cuestionadas por grabaciones de video y otras pruebas incorporadas en investigaciones judiciales.

Uno de esos antecedentes ocurrió en octubre, cuando Marimar Martínez, residente del área de Chicago, fue acusada de intentar embestir con su vehículo a efectivos de las fuerzas de seguridad. La mujer recibió cinco disparos, sobrevivió y, tiempo después, la Justicia retiró todos los cargos. Posteriormente, registros audiovisuales sugirieron que fueron los propios agentes quienes impactaron contra su automóvil.

Otro episodio tuvo lugar en Mineápolis, donde las autoridades sostuvieron inicialmente que Renee Good y Alex Pretti, ambos ciudadanos estadounidenses, representaban una amenaza para los agentes antes de ser abatidos. Sin embargo, grabaciones difundidas más tarde pusieron en duda esa versión.

En mayo, un fiscal del estado de Minnesota imputó a un agente del ICE por agredir a un ciudadano venezolano durante un tiroteo no fatal ocurrido en esa misma operación migratoria en la que murieron Good y Pretti.

El caso de Houston volvió a colocar bajo escrutinio el accionar de las fuerzas federales en los procedimientos migratorios, mientras continúan las investigaciones para esclarecer cómo se desarrolló el operativo que terminó con la muerte de Lorenzo Salgado Araujo.