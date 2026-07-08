La batalla legal entre Louis Vuitton y una cadena de té china reabrió el debate sobre el uso de símbolos culturales

El debate sobre la propiedad de la identidad cultural cobró nueva fuerza tras un veredicto en China que benefició a Louis Vuitton . La justicia local penalizó a una empresa de té con una multa de 10,3 millones de yuanes (cerca de u$s1,5 millones) por el uso indebido de propiedad intelectual .

La resolución provino de una corte en Suzhou , al este de la nación, tras determinar que el logo de Molly Tea copiaba el icónico monograma de la flor de cuatro pétalos de la firma francesa . Ante esto, la cadena de infusiones de jazmín fundada en 2021 comunicó que recurrirá el fallo ante una instancia superior.

El veredicto no tardó en encender las redes sociales del país, convirtiéndose en el epicentro de una discusión sobre la influencia de las firmas multinacionales frente al patrimonio local.

Periódicos estatales como el Beijing Daily se sumaron al debate en Weibo, cuestionando abiertamente si una corporación extranjera puede adueñarse de estéticas que guardan profundas similitudes con el arte tradicional: "¿Cómo es posible que una marca local deba pagar semejante fortuna a una casa francesa por un diseño inspirado en patrones centenarios?" .

En una línea similar, el Global Times reflejó el descontento de miles de usuarios que acusaron a Louis Vuitton de monopolizar la iconografía histórica de la región.

Molly Tea.

Este tipo de disputas en el mercado asiático no son un fenómeno reciente; de hecho, múltiples corporaciones globales recurrieron a las cortes locales para blindar sus patentes, obteniendo desenlaces muy variados. Un ejemplo emblemático es el de la estadounidense New Balance, que en su momento logró sentar un precedente al ganar batallas legales clave por la falsificación de sus modelos.

En esta ocasión, la justicia determinó que la propuesta visual de Molly Tea replicaba de forma tan estrecha el célebre monograma de Louis Vuitton que la infracción resultaba innegable.

Louis Vuitton y el origen del monograma en la dinastía Tang

Creado en 1896, el célebre monograma de Louis Vuitton es definido por su matriz, LVMH, como un emblema global de creatividad que originalmente se inspiró en la estética neogótica y el japonismo del siglo XIX. Sin embargo, la disputa legal enciende una polémica más profunda sobre el verdadero origen de estas geometrías. Diversos análisis en medios locales expusieron notables coincidencias visuales entre la flor de cuatro pétalos de la marca de lujo y los patrones decorativos plasmados en instrumentos y reliquias de la histórica dinastía Tang.

Esta asombrosa similitud llevó a analistas y usuarios a cuestionar los límites entre la propiedad intelectual corporativa y el patrimonio histórico colectivo. Al final, el veredicto en China no solo cierra un caso de marcas registradas, sino que deja abierta una compleja discusión sobre quién posee legítimamente el derecho de explotar comercialmente símbolos que, para muchos, pertenecen al legado cultural de la humanidad.