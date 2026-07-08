Cambios importantes en ARCA: el nuevo límite para investigar transferencias en julio 2026

El organismo actualizó los valores para las operaciones financieras y una medida modificó el alcance de los controles.

ARCA actualizó los topes a partir de los cuales los bancos y billeteras virtuales deben informar los movimientos de sus clientes.

Las operaciones bancarias y los movimientos en billeteras virtuales volvieron a quedar bajo la lupa por una actualización de los parámetros que aplica la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) . Los nuevos montos rigen durante julio de 2026 y modifican cuándo es que las entidades deben informar determinadas transacciones.

La medida eleva los umbrales respecto de los que estaban vigentes hasta hace pocos meses y, aunque superar esos importes no implica una fiscalización automática, cada contribuyente debe contar con la documentación suficiente para acreditar el origen del dinero si el organismo lo requiere.

Durante julio de 2026 , los bancos y las billeteras virtuales deben informar a ARCA determinadas operaciones cuando alcanzan los nuevos montos fijados por el organismo. La realidad es que se trata de un régimen informativo para las entidades financieras, por lo que exceder esos valores no significa necesariamente una investigación.

En el caso de las transferencias o acreditaciones , el nuevo umbral quedó establecido en $50.000.000 para personas físicas y en $30.000.000 para personas jurídicas . El cambio contrasta bastante si se compara con el límite anterior para personas humanas, que era de $2.000.000 .

Las extracciones de efectivo también modificaron su esquema, desde julio, los bancos deben reportarlas cuando alcanzan $10.000.000 , tanto para personas físicas como jurídicas. Antes, la obligación de informar existía sin importar el monto retirado. Otro de los parámetros actualizados corresponde a los saldos bancarios al cierre de cada mes , el nuevo piso quedó fijado en $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas .

Plazos fijos

Para los plazos fijos, el régimen establece un umbral de $100.000.000 en el caso de personas físicas y de $30.000.000 para personas jurídicas. Las acreditaciones y transferencias hechas mediante billeteras virtuales mantienen el mismo criterio que las operaciones bancarias, el deber de informar arranca desde $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para empresas.

Inversión y compras

En cuanto a las tenencias en sociedades de bolsa, el límite pasa a ser de $100.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas. En cuanto a las compras como consumidor final, desde julio de 2026, podrán hacerse operaciones de hasta $10.000.000 sin que sea obligatorio solicitar información adicional por ese motivo.

Pagos

Por su parte, los pagos quedan sujetos al deber de informar cuando alcanzan $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas. Estos valores van a permanecer vigentes durante julio y luego se actualizarán nuevamente con el índice de inflación correspondiente a junio de 2026, por lo que los nuevos importes comenzarán a regir desde agosto de 2026.

El organismo modificó sus topes para la segunda mitad del 2026. Magnific

Qué información te puede pedir ARCA

Si ARCA detecta una operación cuyo origen no es consistente con la información disponible del contribuyente, puede requerir documentación que respalde la procedencia de los fondos. Entre los comprobantes que solicita están las facturas emitidas, recibos de honorarios, boletos de compraventa de inmuebles o vehículos, contratos de préstamos debidamente declarados y certificaciones contables, según corresponda a cada caso.

Además, las entidades alcanzadas por el régimen deben remitir información detallada sobre las cuentas de sus clientes. Entre esos datos aparecen:

Tipo y número de cuenta

CVU o identificación correspondiente

Cantidad de titulares o integrantes de cada cuenta

Total de ingresos y egresos registrados durante el período informado

Saldo mensual al último día hábil del mes

El objetivo consiste en verificar que los fondos provengan de actividades lícitas y que el titular haya cumplido con sus obligaciones tributarias. Si la documentación presentada no alcanza para justificar el dinero, la operación podría quedar observada y derivar en otras actuaciones administrativas.

En caso de que una transferencia sea retenida por una entidad financiera, lo recomendable es presentar rápidamente la documentación solicitada, avisar con anticipación al banco cuando se espere recibir una suma importante y evitar dividir una operación de gran monto en varias transferencias menores, ya que ese comportamiento también puede activar controles internos.

Aunque ARCA fija los parámetros que determinan cuándo los bancos deben informar movimientos, cada entidad financiera tiene la facultad de aplicar sus propias políticas de conocimiento del cliente. Por ese motivo, un banco o una billetera virtual pueden pedir explicaciones incluso por montos inferiores si consideran que la operatoria no coincide con el perfil habitual del usuario.