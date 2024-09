El duro diagnóstico de Emmanuel Álvarez Agis sobre el ajuste de Javier Milei: "Nadie quiere otro 2001"

Emmanuel Álvarez Agis , economista y director de la Consultora PxQ, consideró que la sociedad “aguanta el ajuste” porque “nadie quiere un 2001″ y que esa es la clave para que el programa económico del Gobierno pueda tener éxito. Además, planteó que el cepo cambiario es la “pata floja” del plan oficial y que mientras siga vigente no será posible que se produzca una “lluvia de inversiones”.

“Está quedando bastante claro que el programa de Milei sale bien le puede si la sociedad aguanta las consecuencias del ajuste”, afirmó el ex viceministro de Economía. “Lo pongo desde otro ángulo: el programa de Milei sale bien si baja la inflación. Y me parece que es claro que para que baje la inflación es clave que l a sociedad soporte este nivel de recesión, este crecimiento de la desigualdad y un mayor desempleo”, aseveró en diálogo con Futurock.

ALVAREZ AGIS 1200.jpg Emmanuel Álvarez Agis habló de la salida del cepo cambiario como condición para la llegada de inversiones

Las consecuencias del ajuste, según Álvarez Agis

Álvarez Agis advirtió que si a Milei “le sale bien el ajuste, vamos hacia un país con una mayor actividad primaria, en el que vamos a exportar las cosas que no necesitan de un tipo de cambio competitivo para hacerlo. Y vamos hacia un país que muy probablemente se va a desindustrializar, aunque más abierto al mundo en términos comerciales, con baja inflación y crédito”.

Por otra parte, apuntó que si el programa económico sigue su marcha, en el mediano plazo se cristalizaría una sociedad más desigual. “Tenemos un retroceso en materia de desigualdad a los niveles que teníamos en 2006, 2007, donde todavía teníamos resabios de la crisis de 2001″, dijo. “La pregunta es cómo (la sociedad) se bancó 10 puntos de inflación por mes y tener que ir al supermercado los primeros 4 días del mes, porque si no, a fin de mes, la leche valía 15% más. Entonces, es como que pusimos a la sociedad a elegir entre dos males: o tenés mucha inflación y no podés vivir por la inflación, o te quedás sin laburo en un país recontra desigual”, planteó.

La salida del cepo cambiario

“Con cepo es muy difícil la lluvia de inversiones. Y armar un RIGI para darle a los inversores una especie de blindaje respecto al cepo no llega a dejar al inversor tranquilo, porque lo que vos estás diciendo es que para el dólar ‘nuevo’, para el que se anime a invertir en Argentina, hay algo así como un país libertario. No hay cepo, hay menos impuestos, hay un régimen laboral flexible. Ahora, todos los que estamos acá con cuchillo y tenedor, lo vemos al pibe nuevo que entra y le decimos, ‘¿a vos te bajan los impuestos? ¿A vos te dejan usar tus dólares? Y a mí no’. No es muy sostenible ese esquema”, opinó el economista.

Consultado sobre si la salida del cepo implicaría un salto devaluatorio, Álvarez Agis respondió que eso dependerá “de las condiciones en las cuales vos lo levantes”. “Probablemente si lo levantas hoy, sí. Eso hace que suba la inflación y la economía vuelve a tener una recesión”, aseguró.