El empleo autopartista cayó 7,7% y crece la preocupación por 2026

El sector perdió más de 4.000 puestos en un año y enfrenta un escenario desafiante marcado por menor producción local y mayor ingreso de importaciones.

El empleo en la industria autopartista registró una fuerte caída en el último año. Según el informe sectorial, en 2024 había 53,7 mil trabajadores , mientras que en 2025 el número descendió a 49,6 mil , lo que representa una baja del 7,7% .

La pérdida de aproximadamente 4.100 puestos de trabajo se explica en gran medida por la situación de las empresas vinculadas a la producción local de vehículos. De hecho, el 80,5% de la caída corresponde a autopartistas que dependen directamente del ensamblado nacional, afectadas por la cancelación anticipada de proyectos industriales y cambios en la planificación productiva.

El avance de las importaciones asiáticas aparece como otro factor clave. No solo impacta en la producción de vehículos, sino también en el mercado de reposición, que representa el 34,1% del empleo total del sector.

El avance de las importaciones asiáticas aparece como otro factor clave. No solo impacta en la producción de vehículos, sino también en el mercado de reposición, que representa el 34,1% del empleo total del sector.

En paralelo, la estructura del empleo muestra una alta concentración en pequeñas y medianas empresas. Casi la mitad de los trabajadores se desempeña en pymes de menos de 300 empleados, mientras que un 21% pertenece a firmas con menos de 100 trabajadores, lo que amplifica la vulnerabilidad ante cambios en el contexto económico.

Las perspectivas para 2026 no son alentadoras. Las proyecciones anticipan una nueva caída del 7,5% en la producción de vehículos, junto con una consolidación del crecimiento de importaciones de autopartes. Este escenario genera incertidumbre y pone en duda la capacidad del sector para sostener los niveles actuales de empleo.