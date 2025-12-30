Israel prohibió operar en Gaza a más de 25 ONG, incluida Médicos Sin Fronteras

El gobierno de Benjamín Netanyahu cambió requisitos para limitar los permisos. Se incluyó la obligación de informar listas de palestinos voluntarios. Los grupos se niegan por temor a que sean blancos de ataques.

Desde el 1 de enero Israel suspenderá los permisos para operar en la Franja de Gaza a más de dos docenas de organizaciones humanitarias. Entre las afectadas estará Médicos Sin Fronteras (MSF) .

De este modo, el 15% de las ONGs quedarán vetadas por no cumplir con sus nuevas normas de evaluación, según informó Tel Aviv este martes. Además, a los grupos de ayuda que se les revoque la licencia el 1° de enero, en caso de que estén ubicados en Israel deberán irse antes de marzo.

A principio de 2025, Israel modificó su proceso de registro para grupos de ayuda. Se incluyó un requisito para presentar una lista de personal, incluidos palestinos en Gaza. Algunos grupos se negaron a presentar la lista de personal palestino por temor a que sean blanco de Israel.

“Proviene de una perspectiva legal y de seguridad. En Gaza, vimos a cientos de trabajadores humanitarios ser asesinados”, dijo Shaina Low , asesora de comunicaciones para el Consejo Noruego para Refugiados .

Las autoridades israelíes sostienen que el objetivo de estas medidas es reforzar los mecanismos de control sobre el trabajo humanitario en el enclave.

Presunta cooperación con Hamás

La nueva medida incluye denuncias contra la organización Médicos Sin Fronteras. Se la acusa por no aclarar los roles de algunos empleados, a quienes Israel los señala por presunta cooperación con Hamás.

Estas restricciones se suman a la tensión existente sobre la entrada de ayuda humanitaria, considerada insuficiente por muchas ONGs frente a las necesidades de más de dos millones de habitantes en Gaza.

En el marco de los cambios, Israel tampoco renovó permisos para el Consejo Noruego para Refugiados, CARE International, el Comité Internacional de Rescate, como también a divisiones de grandes redes benéficas como Oxfam y Caritas, de acuerdo a una lista difundida por el ministerio.

Estas entidades brindan una amplia gama de servicios esenciales, que incluyen distribución de alimentos, atención médica, asistencia a personas con discapacidad, educación y apoyo en salud mental.

La decisión se produce en medio de un creciente desacuerdo entre Israel y las organizaciones internacionales sobre el volumen real de ayuda humanitaria que ingresa a la Franja de Gaza.

ONU advirtió que más del 75% de Gaza sigue en riesgo de hambre extrema

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que más del 75% de la población de Gaza continuó expuesta a niveles críticos de inseguridad alimentaria, aunque remarcó que el escenario de hambruna logró postergarse gracias al refuerzo de la asistencia humanitaria en el territorio.

El jefe del organismo internacional explicó que el aumento de la ayuda permitió que un mayor número de personas accediera a alimentos, con la elaboración diaria de más de 1,5 millones de comidas calientes y la entrega sostenida de paquetes de ayuda alimentaria en todo el enclave.

De acuerdo con datos de la ONU, cerca de 1,6 millones de habitantes de Gaza enfrentaron niveles extremos de inseguridad alimentaria y riesgos graves de malnutrición, lo que reflejó la magnitud de la crisis humanitaria.