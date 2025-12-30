Los Reyes Magos llegan con roscas y tortas

La magia de los Reyes Magos se celebra también en la mesa. Este año, Melchor, Gaspar y Baltasar llegan acompañados de roscas y tortas inolvidables : tres rincones imperdibles donde el aroma a manteca, la masa esponjosa y los sabores artesanales se convierten en el mejor regalo del 6 de enero.

Alo’s Boutique presenta su rosca de Reyes artesanal a cargo del equipo de pastelería del proyecto liderado por el chef Alejandro Féraud. Se trata de una pieza trenzada de elaboración propia, realizada con materias primas de calidad premium, rellena con higos confitados, pasta de almendras y naranja, y finalizada con crema pastelera de vainilla natural. Pensada para compartir y producida en cantidades limitadas, la rosca estará disponible por tiempo acotado en la boutique a un valor de $40.000. La propuesta se integra a la oferta habitual de Alo’s en formato para llevar, que incluye panadería y pastelería artesanal como panes de masa madre, focaccia, brioche, medialunas, croissants, budines y tortas clásicas, además de productos de almacén seleccionados, platos listos envasados y una cuidada selección de vinos de pequeños y medianos productores. Un concepto que traslada la identidad gastronómica del bistró a una escala cotidiana, con foco en producto, estacionalidad y calidad.

Entre el 2 y el 18 de enero, Gontran Cherrier vuelve a poner en escena la tradición francesa del Día de Reyes con su Galette des Rois, el clásico de L’Épiphanie, el nombre con que se conoce esta festividad en Francia. Elaborada de manera artesanal, con hojaldre francés y relleno de frangipane —la combinación de crema de almendras y crema pastelera—, esta galette guarda en su interior la fève, una pequeña figura de porcelana que, según la costumbre, convierte en Rey o Reina del día a quien la encuentra al cortar su porción. En esta edición, la galette se presenta en formato cuadrado, de 20 centímetros de lado, con la corona de papel incluida, y se prepara a pedido con 48 horas de anticipación y retiro exclusivo por las sucursales de Palermo y Belgrano. Tiene un valor de $25.000 y también se puede probar por porción en los locales, sola ($6400) o con una infusión ($9500).

Gontran Cherrier 2 - Galette

Direcciones: Malabia 1805, Palermo; Zabala 1901, Belgrano.

LAS MEDIALUNAS DEL ABUELO

Las Medialunas del Abuelo - Rosca de Reyes 4

En el inicio del año, Las Medialunas del Abuelo refuerza su propuesta de productos estacionales con el lanzamiento de su Rosca de Reyes, que se comercializa del 30 de diciembre al 6 de enero inclusive en todas las franquicias del país, tanto por mostrador como a través de aplicaciones de delivery, según disponibilidad de cada local. Cada pieza se elabora con una receta que aplica procesos artesanales y controlados: una masa a base de harina 0000, azúcar, huevos, leche, miel y levadura, trabajada con masa madre, lo que permite una fermentación más prolongada y una mayor calidad final. La rosca se completa con crema pastelera de producción propia y una decoración tradicional de cerezas, higos y azúcar grana. Cada unidad tiene un peso de 600 gramos, se presenta en bolsa transparente con marca, a un precio sugerido al público de $8900. Con más de 25 años de trayectoria y una red de más de 180 sucursales, Las Medialunas del Abuelo continúa consolidando su modelo de negocio basado en la estandarización de recetas, la producción artesanal y la cercanía con el consumidor.





Direcciones: Avenida Dorrego 787, Avenida Juramento 2793, y más de 10 locales en el AMBA.