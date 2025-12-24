La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que los trabajadores despedidos pueden solicitar la Prestación por Desempleo antes de finalizar 2025. Este beneficio brinda un apoyo económico a quienes perdieron su empleo por causas ajenas a su voluntad.
Quiénes pueden tramitar la prestación por Desempleo de ANSES antes que termine el año
El organismo previsional informó sobre como acceder al beneficio para quienes se quedaron sin trabajo antes de las fiestas.
-
Con aumento confirmado y bono en espera, ¿de cuánto serán las jubilaciones de ANSES en enero 2026?
-
Quiénes podrán recibir la AUH de ANSES en 2026 y cuál será el monto de enero
El trámite puede realizarse completamente en línea, lo que simplifica el proceso para los beneficiarios. Sin embargo, es fundamental cumplir con los requisitos establecidos y presentar la solicitud dentro del plazo de noventa días desde el despido. De lo contrario, el derecho al cobro se pierde de manera automática.
Quiénes pueden tramitar la prestación por Desempleo de ANSES
La prestación está dirigida a trabajadores en relación de dependencia que cumplen con los siguientes requisitos:
Trabajadores formales con aportes registrados.
Despedidos sin causa justificada.
Finalización o no renovación de contrato.
Despidos por quiebra del empleador.
Incapacidad para continuar trabajando por problemas de salud o accidentes.
El beneficio no aplica para trabajadores informales, monotributistas o autónomos. Los solicitantes deben presentar documentación que respalde la causa de su desvinculación laboral.
Cómo solicitar la prestación por Desempleo
El proceso para acceder a la prestación incluye cuatro pasos simples:
Ingresar al sitio web oficial de ANSES con el número de CUIL y la Clave de Seguridad Social.
Seleccionar la opción "Prestación por Desempleo".
Indicar el rubro laboral y completar los datos solicitados.
Cargar la documentación requerida.
El plazo para iniciar el trámite es de noventa días desde la fecha de despido. Superado este período, el derecho al cobro se pierde.
Monto de la prestación por Desempleo
El monto de la prestación varía según el salario previo y los aportes registrados. En diciembre de 2025, los valores son:
-
Monto mínimo: $167.400 (equivalente al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil).
Monto máximo: $334.800 (equivalente al 100% del Salario Mínimo, Vital y Móvil).
El importe final depende del promedio del mejor sueldo de los últimos seis meses de trabajo.
Cuándo cobro la prestación por Desempleo de ANSES en diciembre 2025
Los pagos se realizan según la terminación del DNI del beneficiario. El calendario para diciembre de 2025 es el siguiente:
-
DNI terminados en 0 y 1: 22 de diciembre.
DNI terminados en 2 y 3: 23 de diciembre.
DNI terminados en 4 y 5: 26 de diciembre.
DNI terminados en 6 y 7: 29 de diciembre.
DNI terminados en 8 y 9: 30 de diciembre.
El dinero se deposita en la cuenta bancaria informada durante el trámite
Dejá tu comentario