El desempleo en Brasil llegó a 5,2%, su nivel más bajo desde 2012

El desempleo en Brasil cayó a su nivel más bajo desde 2012 durante el trimestre comprendido entre septiembre y noviembre. Entre las razones destacan nuevos puestos creados en la administración pública y los servicios sociales , según datos estadísticos publicados este martes.

La tasa de desocupación en el periodo fue de 5,2%, una caída de 0,2 puntos respecto al trimestre móvil anterior, que también registró un mínimo histórico, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

En la comparación interanual también hay una baja frente al 6,1% de desempleo en el mismo período de 2024. La tasa revelada este martes refleja la creación de 492.000 nuevos puestos de trabajo en el sector que abarca la administración pública, defensa y seguridad, educación y los servicios sociales.

Esta cifra es la más baja en la serie histórica iniciada en 2012 por el IBGE, mientras el mercado laboral resiste a los aranceles estadounidenses de hasta 50% a varios productos brasileños, que estuvieron en vigor desde el 6 de agosto hasta mediados de noviembre.

El presidente de EEUU, Donald Trump , levantó las sobretasas a buena parte de los productos agrícolas a mediados de noviembre, luego de una reunión con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

aranceles Trump abril 2025 Los aranceles estadounidenses siguen castigando a algunos sectores productivos de Brasil y el sector informal se mantiene elevado.

Brasil es el mayor exportador mundial de productos como carne de res y café. Sin embargo, los aranceles estadounidenses siguen castigando a algunos sectores como el de la maquinaria. En ese sentido, a pesar de la caída en la población desocupada, la proporción de los brasileños que trabajan en el sector informal se mantiene elevada: 37,7%.

Optimismo en Brasil: el 69% de la población cree que va a estar mejor en 2026

De cara al comienzo de 2026, los brasileros esperan el nuevo año llenos de optimismo: el 69% de la población considera que su situación personal mejorará respecto a 2025. Esto muestra un incremento significativo respecto al estudio realizado en 2024, cuando el 60% de los entrevistados esperaba una mejora en la situación personal en el año.

La encuesta realizada por el instituto Datafolha también muestra señales de ilusión a nivel general para el país, no sólo en el plano individual, ya que el 60% de los relevados cree que 2026 será un mejor año para Brasil. También se trata de una importante mejora en comparación con 2025, frente al 47 por ciento registrado en la encuesta anterior.

Ante la pregunta "En su opinión, ¿2026 será un año mejor, igual o peor que 2025 para usted?", el 16% respondió que la situación será igual, el 11% cree que empeorará y el 3% no supo responder.

2026 será un año importante a nivel político para Brasil ya que habrá elecciones presidenciales y el actual mandatario, Lula da Silva, se presentará a la reelección y buscará ir por su cuarto mandato (segundo consecutivo).