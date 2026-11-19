El Gobierno de la provincia de Buenos Aires estableció una jornada especial por celebraciones locales.

Los feriados y asuetos locales ofrecen nuevas oportunidades de descanso para los trabajadores de la provincia de Buenos Aires.

Noviembre de 2026 ofrece nuevas oportunidades para descansar y organizar escapadas en la Argentina con feriados especiales . De todas formas, no todas las jornadas especiales tienen el mismo alcance, ya que algunas corresponden a conmemoraciones nacionales y otras dependen de disposiciones provinciales.

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En territorio bonaerense, una resolución oficial establece días no laborables para distintas localidades que celebran sus aniversarios fundacionales . La medida genera expectativas entre los trabajadores, pero es importante saber si en su rubro el feriado es optativo.

El viernes 20 de noviembre de 2026 habrá una jornada no laborable en determinadas localidades de la provincia de Buenos Aires, debido a la celebración de sus aniversarios fundacionales. La medida está contemplada en la Resolución 516/2026 del Ministerio de Gobierno bonaerense, publicada en el Boletín Oficial provincial.

Las celebraciones fundacionales forman parte de la historia y las tradiciones de distintas localidades bonaerenses.

La normativa declara días no laborables para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las jurisdicciones alcanzadas, mientras que establece feriados optativos para la industria, el comercio y otras actividades privadas.

Este día libre no es por el Día de la Soberanía Nacional , cuya conmemoración corresponde originalmente al 20 de noviembre. En 2026, ese feriado nacional se pasó al lunes 23 de noviembre, de acuerdo con la Ley 27.399.

Los fines de semana largos impulsan el turismo y las actividades recreativas en diferentes destinos de la provincia. Magnific

Qué localidades bonaerenses celebran su aniversario fundacional

La Resolución 516/2026 identifica las jurisdicciones que tendrán una jornada especial el viernes 20 de noviembre por sus celebraciones fundacionales, estas son:

Porvenir: localidad ubicada en el Florentino Ameghino

Pedro Luro: localidad ubicada en el partido de Villarino

Magdalena: partido bonaerense que también conmemora su aniversario fundacional

En el caso de Porvenir y Pedro Luro, el beneficio se aplica específicamente en esas localidades y no se extiende automáticamente a todo el territorio de los partidos de Florentino Ameghino y Villarino. Por su parte, Magdalena es un municipio, por lo que su inclusión tiene un alcance territorial diferente.

El calendario de feriados permite a los trabajadores organizar sus actividades y planificar momentos de descanso. Magnific

A qué trabajadores alcanza el asueto y cómo se paga en el sector privado

La normativa provincial establece diferencias según el sector en el que se desempeñe cada trabajador. En las jurisdicciones comprendidas, el viernes 20 de noviembre será no laborable para los siguientes sectores:

Administración Pública: trabajadores comprendidos por la disposición provincial

Banco Provincia: personal alcanzado por la jornada especial de descanso

En el caso de los comercios y establecimientos privados, la decisión de trabajar o conceder el descanso corresponde al empleador, de acuerdo con las condiciones laborales aplicables. Si el empleador decide no desarrollar actividades, el trabajador igualmente conserva el derecho a cobrar su día de trabajo.

La situación será diferente el lunes 23 de noviembre, cuando se aplique el feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional. Según el artículo 166 de la misma ley, quienes deban trabajar durante esa jornada cobrarán su remuneración normal más una suma equivalente.