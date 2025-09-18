El FMI alerta por el nivel de la deuda global: ya alcanzó el 235% del PBI mundial Por Jorge Herrera







La disminución del endeudamiento privado compensó el aumento del endeudamiento público y por ello la deuda mundial sigue elevada. Además, persisten diferencias notables entre países y grupos de ingresos.

Mientras la deuda privada se redujo a menos del 143% del PBI, la deuda pública aumentó a casi el 93%, según la base de datos del Fondo.

Si bien la deuda total se mantuvo prácticamente sin cambios el año pasado, sigue estacionada en niveles elevados por encima del 235% del Producto Bruto Interno (PBI) mundial, según la última actualización de la Base de Datos de Deuda Global del Fondo Monetario Internacional (FMI). Cabe recordar que la deuda total alcanzó un pico en la pandemia representando un 258% del PBI global en el 2020, cuando en la previa del Covid-19 era del 230% del PBI.

Pero el dato del 2024 muestra que mientras la deuda privada se redujo a menos del 143% del PBI, su nivel más bajo desde 2015, lo que refleja una reducción de los pasivos de los hogares y una escasa variación en la deuda corporativa no financiera, en cambio, la deuda pública aumentó a casi el 93%, según la base de datos del Fondo, que refleja una encuesta anual sobre el monto y la composición de la deuda de gobiernos, empresas y hogares. En términos de dólares, la deuda total aumentó ligeramente a u$s251 billones, con la deuda pública aumentando a u$s99,2 billones y la deuda privada disminuyendo a u$s151,8 billones, señala el FMI en un reciente comentario en el blog oficial del organismo.

Sin embargo, se observan tendencias divergentes entre los países según grupos de ingresos. Al respecto, los economistas del FMI, Vitor Gaspar, Carlos Eduardo Gonçalves y Marcos Poplawski-Ribeiro explican que los promedios globales ocultan diferencias notables entre países y grupos de ingresos: si bien Estados Unidos y China siguen desempeñando un papel fundamental en la dinámica de la deuda global, como mostró el último Monitor Fiscal del Fondo (de abril pasado), los niveles de deuda y déficit en muchos países siguen siendo altos y preocupantes en términos históricos, tanto en las economías avanzadas como en las emergentes. Señalan que “en EEUU, la deuda pública general aumentó el año pasado al 121% del PBI (del 119%), mientras que en China aumentó al 88% (del 82%); pero excluyendo a EEUU, la deuda pública en las economías avanzadas se redujo más de 2,5 puntos porcentuales, hasta el 110% del PBI. Los aumentos en algunas grandes economías avanzadas, como Francia y el Reino Unido, se vieron contrarrestados por caídas en Japón y economías más pequeñas, como Grecia y Portugal”. Ahora bien, excluyendo a China, la deuda pública en los mercados emergentes y las economías en desarrollo se redujo a menos del 56% en promedio.

Por el lado de la deuda privada, las tendencias variaron significativamente entre países: mientras E.UU experimentó una caída significativa de 4,5 puntos porcentuales, hasta el 143% del PBI, China registró un aumento de 6 puntos, hasta el 206% del PBI. “Entre otros mercados emergentes y economías en desarrollo, el endeudamiento privado aumentó en economías más grandes como Brasil, India y México, pero disminuyó en Chile, Colombia y Tailandia”, destacan. Según los datos del FMI, la deuda pública argentina (del gobierno central) representaba el año pasado más del 85% del PBI (no hay datos disponibles de la deuda privada).

¿Por qué crece la deuda? Este panorama llevó a los economistas del Fondo a plantearse qué era lo que impulsa los patrones de deuda pública y privada. En tal sentido, afirman que “el persistentemente elevado déficit fiscal mundial, que promedia alrededor del 5% del PBI, es el principal impulsor del aumento de la deuda pública. Este déficit aún refleja los costos heredados de la Covid-19, como subsidios y prestaciones sociales, junto con el aumento de los costos netos de intereses”.

Mientras que la disminución de la deuda privada se debe a diferentes factores según el país y el grupo de ingresos: en muchas economías avanzadas, las empresas se están endeudando menos, probablemente como respuesta a las moderadas perspectivas de crecimiento, continuando una tendencia iniciada en 2023. “En EEUU, la solidez de sus balances y la liquidez también contribuyen a la reducción del endeudamiento corporativo. En otros casos, el aumento de la deuda pública, junto con la disminución de la deuda privada, sugiere un efecto de desplazamiento, en el que un elevado endeudamiento público limita la disponibilidad de crédito o eleva su coste para el sector privado”, explican los economistas del organismo. Por ejemplo, en China, el aumento de la deuda privada estuvo impulsado por la deuda corporativa no financiera. “Este repunte, a pesar de la persistente debilidad del sector inmobiliario, refleja una oferta crediticia aún abundante, especialmente para apoyar a sectores estratégicos. En cambio, la deuda de los hogares disminuyó ligeramente, ya que la débil demanda de hipotecas y la preocupación por el crecimiento del empleo y los salarios siguen lastrando el endeudamiento”. Consejo a emergentes y economías en desarrollo: priorizar el ajuste En cambio, en otras partes de los grandes mercados emergentes y economías en desarrollo, “el aumento de la deuda privada se debe a las altas tasas de interés y su impacto en la morosidad (como en Brasil), la mejora de las perspectivas de crecimiento a corto plazo (como en India) y las fusiones y adquisiciones empresariales. Por el contrario, las menores perspectivas de crecimiento han provocado una disminución de la deuda privada en países como Colombia o Tailandia”, sostienen. Gaspar, Gonçalves y Poplawski-Ribeiro hacen hincapié en los países de bajos ingresos, donde la dinámica reciente de la deuda refleja una serie de factores adicionales, entre ellos, un desarrollo financiero más limitado, condiciones de liquidez restrictivas y efectos de desplazamiento vinculados al nexo entre la deuda soberana y la deuda privada. Por ello, recomiendan que “los gobiernos deberían contribuir a gestionar estas tendencias priorizando ajustes fiscales graduales dentro de un plan creíble a mediano plazo para reducir la deuda pública, evitando al mismo tiempo que se desplace el endeudamiento y la inversión privados”. Al mismo tiempo, agregan, “fomentar un entorno que impulse el crecimiento económico y reduzca la incertidumbre contribuirá a aliviar la deuda pública y fomentar la inversión del sector privado”.

