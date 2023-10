El gasto primario devengado cayó 3,2% real en septiembre

En el mercado estarán muy atentos a este aspecto de la economía. Ya con las elecciones presidenciales resueltas este domingo, los operadores empiezan a imaginar cuál va a ser el escenario fiscal en el cual deberá actuar la próxima administración. “Es imposible encontrarle una solución que no venga por el lado de una mejora en la reputación de Argentina a nivel internacional, esto implicaría que el país pase de un déficit fiscal del 4,3% del PBI a un superávit fiscal”, plantea el consultor Salvador Distéfano en su último informe. Distéfano considera que de ese modo “la Tesorería no requeriría más financiamiento, por lo tanto, no habría asistencia por parte del Banco Central, y se dejaría de emitir moneda”.

La consultora LCG sostiene al respecto que se espera “un marcado deterioro del resultado primario en relación con lo ocurrido en agosto tanto por la merma de los ingresos como por la intensificación del gasto”. “En septiembre, la recaudación destinada a Nación cayó 9% anual medida en términos reales producto del desplome de los derechos de exportación”, indicó la consultora. El reporte sostiene que los ingresos podrían reflejar “una caída del 13% anual real, que contrastaría con una expansión del 1% anual real del gasto”. “En total, proyectamos un déficit primario de $352.000 millones para el mes y sostenemos nuestra estimación de un rojo acumulado en torno al 3% del PBI para este año”, concluye el estudio.