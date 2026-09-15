Presupuesto 2027: el Gobierno proyecta que los salarios le ganarán a la inflación

Economía estima una suba salarial promedio del 25,4% frente a una inflación del 21,1%. También prevé un crecimiento del PBI del 4%.

El Gobierno proyecta una recuperación del salario real durante 2027 , de acuerdo con los primeros indicadores contemplados en el proyecto de Presupuesto . Las estimaciones presentadas por el ministro de Economía, Luis Caputo , prevén una suba del salario promedio del 25,4% , por encima de una inflación promedio del 21,1% .

De cumplirse ambas proyecciones, los salarios avanzarían por encima de los precios durante el próximo año. La diferencia nominal entre las dos variables es de 4,3 puntos porcentuales , mientras que la mejora en términos reales sería de aproximadamente 3,6% . Por otro lado, las estimaciones proyectan una suba de precios acumulada del 18%.

El escenario salarial forma parte de las principales variables macroeconómicas anticipadas por Caputo para 2027. El ministro también informó que el Gobierno espera un crecimiento del PBI del 4% y volverá a plantear como objetivo central el equilibrio de las cuentas públicas.

Según la información difundida por Economía, el proyecto contempla nuevamente un resultado fiscal positivo . El Gobierno destacó que, en caso de concretarse, sería "la primera vez en nuestra historia con cuatro años consecutivos de superávit en la línea financiera, sin estar el país en default".

Entre los principales supuestos del Presupuesto aparece además un tipo de cambio promedio anual de $1.728 . Desde Economía aclararon que el valor "no se trata de una predicción", sino que surge de calcular el tipo de cambio actual en función de la inflación estimada para el próximo año.

En materia de comercio exterior, el Ejecutivo proyecta exportaciones por más de u$s130.000 millones durante 2027 y un balance comercial de bienes y servicios favorable superior a los u$s15.000 millones.

De esta manera, las primeras pautas conocidas del Presupuesto combinan una expansión de la actividad del 4%, una inflación promedio del 21,1% y un aumento salarial del 25,4%. La evolución de los ingresos por encima de los precios aparece así como una de las principales previsiones del Gobierno para 2027.

Cómo vienen los salarios frente a la inflación en 2026

La proyección oficial para 2027 contrasta con lo ocurrido durante buena parte de 2026. Según los últimos datos disponibles, los salarios registrados tuvieron dificultades para acompañar a la inflación: en los primeros cinco meses del año, los ingresos de los trabajadores privados formales subieron 12,3% y los del sector público 13,7%, frente a un IPC acumulado del 14,7%. Esto implicó pérdidas reales del 2,1% y 0,9%, respectivamente.

Los datos más recientes tampoco muestran todavía una recuperación consolidada. De acuerdo con información del SIPA relevada por Ámbito, el salario real del sector privado registrado se mantuvo prácticamente estancado en junio y acumuló una caída cercana al 3% interanual, mientras que desde su máximo durante la gestión de Javier Milei perdió 4,2% de poder adquisitivo.

En ese contexto, la previsión del Presupuesto 2027 de que los salarios aumenten 25,4% frente a una inflación del 21,1% supondría un cambio respecto de la dinámica observada durante 2026