El Gobierno creará un sistema para coordinar la política exterior sobre las Islas Malvinas

El Gobierno anunció la creación del Sistema de Articulación de la Política Exterior , que funcionará dentro de la Cancillería y tendrá como objetivo coordinar las acciones estatales relacionadas con el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

La medida fue comunicada este jueves por la Oficina del Presidente y forma parte de las políticas impulsadas por el Estado nacional para avanzar en la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía sobre los territorios y espacios marítimos e insulares correspondientes.

Según detalló el Ejecutivo, el sistema implementará mecanismos de información, coordinación y asesoramiento para las actividades estatales que puedan tener consecuencias sobre la política exterior o los intereses internacionales de la Argentina.

La iniciativa también buscará garantizar que las decisiones vinculadas con las relaciones exteriores mantengan criterios coherentes y uniformes con los lineamientos generales de la Cancillería, especialmente en aquellas cuestiones relacionadas con los derechos soberanos argentinos en el Atlántico Sur.

Desde el Gobierno señalaron que el reclamo por las islas requiere una acción estatal coordinada que reúna las dimensiones diplomática, jurídica y política . Consideraron que este esquema permitirá sostener una posición firme en el tiempo y fortalecer las presentaciones argentinas ante la comunidad internacional.

“El Gobierno nacional continuará articulando todos los medios disponibles para fortalecer el accionar coordinado de sus organismos para defender nuestra soberanía”, concluyó el comunicado firmado por el presidente Javier Milei.

Javier Milei suspendió un viaje a Londres en medio de la tensión por Malvinas

El presidente Javier Milei suspendió el viaje a Londres previsto para el próximo 21 de octubre, según confirmaron fuentes oficiales a Ámbito. La gira, que contemplaba una disertación en la Universidad de Oxford y una reunión con empresarios, quedó sin efecto, aunque por el momento el Gobierno no informó los motivos de la decisión.

La visita al Reino Unido, que no contemplaba un encuentro con el primer ministro Andy Burnham, iba a concretarse en medio del recrudecimiento de las diferencias con ese país por la soberanía de las Islas Malvinas y después de que el Gobierno decidiera llevar nuevamente el reclamo argentino ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. La suspensión se conoció pocas horas después de que fuentes oficiales habían confirmado que Milei viajaría a Londres.

La agenda internacional más inmediata del Presidente será su viaje a Nueva York para participar de la Asamblea General de la ONU, donde tiene previsto darle prioridad al reclamo argentino por las islas. Milei viajará acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. También integrarán la comitiva el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, y el representante permanente de la Argentina ante la ONU, Francisco Tropepi.

En las próximas semanas, además, el Presidente tiene previsto sumar una escala en París para participar de la Argentina Week y viajar el 14 de octubre a Washington, donde asistirá como invitado de honor a la Gala Oficial del Hispanic Heritage.