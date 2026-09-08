El Gobierno acelera por Malvinas: suman a Pablo Quirno y a Carlos Presti a la mesa política y ponen foco en proyectos clave

El encuentro se llevará a cabo este martes desde las 13. Repasarán los recientes anuncios sobre las islas, entre ellos la denuncia a cinco petroleras, y el proyecto que será enviado al Congreso. También delinearán la estrategia para aprobar otras iniciativas.

Los principales miembros del Gobierno se reunirán en Casa Rosada para trazar los próximos pasos de la estrategia política.

Luego de la reunión de Gabinete encabezada por Javier Milei, el Gobierno vuelve a convocar este martes a la mesa política para continuar con la coordinación de la estrategia de gestión a nivel ministerial , luego de los recientes anuncios sobre Malvinas, y con el ordenamiento de las prioridades legislativas , a pocos días de la presentación del Presupuesto 2027 y con la Reforma del BCRA y la ley de Inocencia Fiscal II en el horizonte próximo.

Tal y como ocurre habitualmente, el encuentro se llevará a cabo en Casa Rosada, pero en esta ocasión contará con la participación del ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, y del ministro de Defensa, Carlos Presti, dado que se dará seguimiento a las medidas que buscan frenar las operaciones petroleras en las islas.

El paquete de medidas anunciado por el presidente Javier Milei, entre ellas un proyecto de ley que será enviado a la Cámara de Diputados de la Nación, concentrará parte de la atención de la reunión que comenzará a las 13hs, en el que además se pasará revista sobre la presentación de una denuncia por parte del Estado contra cinco petroleras que operan el proyecto Sea Lion en Malvinas.

La Oficina del Presidente sostuvo que la presentación constituye una acción concreta para proteger los recursos naturales y defender la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, además de los espacios marítimos e insulares correspondientes.

En ese sentido, el Gobierno afirmó que continuará "investigando y promoviendo las acciones que sean necesarias para no dejar impune ningún acto que vulnere los derechos soberanos de la República Argentina" .

La presentación alcanza a Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco Atlantic Oil & Gas Ltd. Según el comunicado de la Oficina del Presidente, algunas de estas compañías contarían presuntamente con licencias otorgadas por el Reino Unido para realizar actividades hidrocarburíferas en la Cuenca Malvinas Norte.

"El objetivo del Gobierno es evitar que empiecen operaciones hidrocarburíferas en Malvinas", afirmó Quirno este domingo durante una entrevista televisiva con el canal LN+. Las medidas anunciadas por Milei van en sentido de endurecer las penas contra las firmas que buscan avanzar con el proyecto en la cuenca malvinense.

De acuerdo con la denuncia, esas actividades se realizarían en violación de las disposiciones establecidas por la Ley 26.659 y alcanza también a los accionistas Navitas Petroleum LP y Eco Atlantic Oil & Gas Ltd., además de directores, gerentes, síndicos, integrantes de consejos de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados que hubieran intervenido en los hechos denunciados.

Respecto al proyecto que enviará el Ejecutivo, Milei anticipó que buscará reformar la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y crear un Consejo de Seguridad Nacional para definir de forma transversal la política de seguridad, con un régimen de protección de infraestructuras críticas y un marco de protección aeroespacial y marítima.

Los proyectos que están en la mira del Gobierno

Además de la causa Malvinas, cuyo contenido se volvió primordial para el Gobierno luego de las repercusiones que generó la bandera durante el partido entre Argentina e Inglaterra, en la reunión de este martes también se evaluará la estrategia legislativa con proyectos como el Presupuesto 2027, cuyo envío al Congreso debe realizarse antes del 15 de septiembre.

Con detalles aún por pulir, se espera que la hoja de ruta profundice la línea del texto que el Ejecutivo envió, a manera de anticipo, en julio, en el que proyectó una recuperación económica con menor inflación, aumento del salario real, crecimiento de la inversión y una nueva reducción de la pobreza durante el próximo año.

El documento, de 17 páginas, fue remitido por el Ministerio de Economía que encabeza Luis Caputo, en cumplimiento de la Ley de Administración Financiera, que establece la presentación del avance presupuestario antes del envío del proyecto definitivo previsto para el 15 de septiembre.

Sin brindar precisiones, el informe anticipa una baja del ritmo de aumento de los precios, que según aseguran permitirá fortalecer la recuperación de los salarios reales y del ingreso disponible de los hogares, mejorando las condiciones para el consumo y la inversión privada.

Además, el Gobierno proyecta que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PBI) durante 2027 estará impulsado principalmente por una mayor inversión, la recuperación del consumo privado y el aporte positivo del sector externo.

En agenda del oficialismo también aparece la Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y que busca establecer límites institucionales para impedir que futuras gestiones vuelvan a utilizar al organismo como fuente de financiamiento del Tesoro. En el armado de la estrategia parlamentaria tendrán un rol clave el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en el diálogo con las provincias, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

También se analizará el devenir del proyecto de ley de Inocencia Fiscal II, que también recibió el visto bueno de la Cámara baja y que está próxima a ser tratada en el Senado.

En ese marco, este lunes se confirmó que la Cámara de Diputados sesionará el miércoles a las 12. Por pedido de la oposición, se pondrán sobre la mesa dos temas que incomodan al presidente Milei: el endeudamiento familiar y la prórroga a la Emergencia en Discapacidad.

Además de la capacidad de los bloques opositores para imponer agenda, también se pondrá a prueba la estrategia libertaria para intentar bloquear el debate.

Javier Milei reunió al Gabinete: saldo positivo por la cadena por Malvinas y ratificación del rumbo económico

El encuentro de este martes tendrá lugar un día después de la reunión de Gabinete que se llevó a cabo el lunes a la que asistieron todos los ministros y participaron la jefa de bloque de Senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Allí se discutieron las leyes que se enviarán al Congreso: los anunciados en la cadena nacional por Malvinas y de Mercado de Capitales, todavía en elaboración.

Durante el encuentro, se analizó el proyecto de ley anunciado por Milei en la cadena nacional y se determinó que será la Cámara de Diputados la que inicie su tratamiento parlamentario. Además, se avanzó sobre el proyecto de Ley de Mercado de Capitales, todavía en elaboración.

Allí se definió también que este martes el canciller, Quirno, y el ministro de Defensa, Presti, se sumen al encuentro de la Mesa Política para continuar ordenando los próximos pasos en relación con la cuestión Malvinas.

En Casa Rosada evaluaron favorablemente el impacto de los anuncios. La Oficina del Presidente de la República Argentina publicó un posteo en redes sociales en el que asegura que el 81,3% definió como "Muy bueno" lo comunicado por el mandatario, citando a una encuesta realizada por el diario Clarín. "Qué bueno ver que defender nuestra soberanía, para la abrumadora mayoría de la gente, trasciende la política", añadió Luis Caputo sobre el relevamiento.